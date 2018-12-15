TSK açıkladı! 7 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat'ın doğusuna olası operasyon hazırlığı yapan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 14-15 Aralık'ta Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtlarında yedi teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerine 14-15 Aralık 2018’de düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı yedi bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.