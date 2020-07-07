7 Temmuz Tarihte Bugün || Tarihte bugün neler yaşandı?

7 Temmuz günü yaşanan birçok olay, tarihe kazınarak bugünlere kadar güncelliğini korudu. Peki ama 7 Temmuz'da neler oldu ve ne yaşandı? Dünya genelinde ve Türkiye'de kimler doğdu, kimler öldü? 7 Temmuz ne günü olarak kutlanıyor? Tarihe geçmesi için büyük bir nitelik taşıyan olayları öğrenmek için, tarihte bugün köşemizi okumaya devam edin...