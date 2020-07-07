7 Temmuz Tarihte Bugün || Tarihte bugün neler yaşandı?
7 Temmuz günü yaşanan birçok olay, tarihe kazınarak bugünlere kadar güncelliğini korudu. Peki ama 7 Temmuz'da neler oldu ve ne yaşandı? Dünya genelinde ve Türkiye'de kimler doğdu, kimler öldü? 7 Temmuz ne günü olarak kutlanıyor? Tarihe geçmesi için büyük bir nitelik taşıyan olayları öğrenmek için, tarihte bugün köşemizi okumaya devam edin...
7 Temmuz Kanuni Sultan Süleyman'ın ilk kuşatmasına şahitlik etmiş bir tarih...
1307 - Hukuk sistemini düzenleyen İngiltere Kralı I. Edward öldü.
1521 - Türk ordusu Böğürdelen Kuşatmasını gerçekleştirdi.
- Bu kuşatma 5 Temmuz 1521'de Kanuni Sultan Süleyman'ın ünlü Belgrad Seferi sırasında Osmanlı İmparatorluğu ile Macaristan Krallığı arasında gerçekleşmiştir. 8 Temmuz'da kaleye giriş yapan Kanuni Sultan Süleyman'ın "Evvel fethettüğüm ilk kaladur, mamur olmak gerekdür." sözleriyle hatırlanan bir kuşatmadır.
1543 - Fransız birlikleri, Lüksemburg'u işgal etti.
1668 - Isaac Newton, Cambridge'deki Trinity Koleji'nden master derecesi aldı.
1828 - Kars, Emin Paşa'nın teslim kararı alması üzerine, Rus işgaline uğradı.
1854 - Rus bilim adamı ve Yeni Kronoloji'nin kurucusu Nikolay Morozov doğdu.
1890 - Alman şekerlemeci ve Nestlé fabrikalarının kurucusu Henri Nestlé öldü.
1939 - Hatay'da bir il kurulması kararlaştırıldı.
1941 - II. Dünya Savaşı esnasında Fransız ve İngiliz askerleri Beyrut'u işgal etti.
1943 - İstanbul-Londra uçak seferleri başladı.
1972 - Ürdün Kralı Kral Talal öldü.
1974 - FIFA Dünya Kupası'nı Almanya kazandı.
1978 - Büyük Okyanus'taki Solomon Adaları, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.
1980 - İran'da şeriat esaslarına göre devlet yönetimi başlandı.
1985 - Wimbledon Tenis Turnuvası'nı 17 yaşında Boris Becker kazandı.
1993 -Hababam sınıfı serisinin yazarı olarak tanınan Rıfat Ilgaz hayatını kaybetti.
2005 - Londra’da metro istasyonlarına yapılan terör saldırılarında 56 kişi hayatını kaybetti.
2007 - Dünyanın yeni 7 Harikası belirlendi.
2014 - Gürcü devlet adamı Eduard Şevardnadze hayatını kaybetti.