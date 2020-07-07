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Tarih

7 Temmuz Tarihte Bugün || Tarihte bugün neler yaşandı?

7 Temmuz günü yaşanan birçok olay, tarihe kazınarak bugünlere kadar güncelliğini korudu. Peki ama 7 Temmuz'da neler oldu ve ne yaşandı? Dünya genelinde ve Türkiye'de kimler doğdu, kimler öldü? 7 Temmuz ne günü olarak kutlanıyor? Tarihe geçmesi için büyük bir nitelik taşıyan olayları öğrenmek için, tarihte bugün köşemizi okumaya devam edin...

Yeniakit Publisher
2020-07-07 21:14:00 -
7 Temmuz Tarihte Bugün || Tarihte bugün neler yaşandı?

7 Temmuz Kanuni Sultan Süleyman'ın ilk kuşatmasına şahitlik etmiş bir tarih...

1307 - Hukuk sistemini düzenleyen İngiltere Kralı I. Edward öldü.

1521 - Türk ordusu Böğürdelen Kuşatmasını gerçekleştirdi.

  • Bu kuşatma 5 Temmuz 1521'de Kanuni Sultan Süleyman'ın ünlü Belgrad Seferi sırasında Osmanlı İmparatorluğu ile Macaristan Krallığı arasında gerçekleşmiştir. 8 Temmuz'da kaleye giriş yapan Kanuni Sultan Süleyman'ın "Evvel fethettüğüm ilk kaladur, mamur olmak gerekdür." sözleriyle hatırlanan bir kuşatmadır.

1543 - Fransız birlikleri, Lüksemburg'u işgal etti.

1668 - Isaac Newton, Cambridge'deki Trinity Koleji'nden master derecesi aldı.

1828 - Kars, Emin Paşa'nın teslim kararı alması üzerine, Rus işgaline uğradı.

1854 - Rus bilim adamı ve Yeni Kronoloji'nin kurucusu Nikolay Morozov doğdu.

1890 - Alman şekerlemeci ve Nestlé fabrikalarının kurucusu Henri Nestlé öldü.

1939 - Hatay'da bir il kurulması kararlaştırıldı.

1941 - II. Dünya Savaşı esnasında Fransız ve İngiliz askerleri Beyrut'u işgal etti.

1943 - İstanbul-Londra uçak seferleri başladı.

1972 - Ürdün Kralı Kral Talal öldü.

1974 - FIFA Dünya Kupası'nı Almanya kazandı.

1978 - Büyük Okyanus'taki Solomon Adaları, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.

1980 - İran'da şeriat esaslarına göre devlet yönetimi başlandı.

1985 - Wimbledon Tenis Turnuvası'nı 17 yaşında Boris Becker kazandı.

1993 -Hababam sınıfı serisinin yazarı olarak tanınan Rıfat Ilgaz hayatını kaybetti.

2005 - Londra’da metro istasyonlarına yapılan terör saldırılarında 56 kişi hayatını kaybetti.

2007 - Dünyanın yeni 7 Harikası belirlendi. 

2014 - Gürcü devlet adamı Eduard Şevardnadze hayatını kaybetti.

 

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