7 Temmuz 1908: Osmanlı Generali Şemsi Paşa'nın suikast sonucu öldürülmesi

Şemsi Paşa, 1846’da Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı Kosova Vilayeti’ndeki İpek Sancağı’na bağlı küçük bir köyde doğdu. II. Abdülhamid’in gözde ve güvenilir bir görevlisi olan Şemsi Paşa, 1901’de Mitroviçe’de bulunan 18. Piyade Tümeni’nin komutanı olarak atandı. Yedi yıl boyunca 18. Piyade Tümeni onun komutası altındaydı ve padişah, ustalık sahibi biri olarak ona güvenmeye başladı. Şemsi Paşa aynı zamanda Selanik’te bulunan Osmanlı Genel Müfettişliğinin askeri elçisiydi.



İleri yaşına rağmen Şemsi Paşa’nın isminin anılmasının dahi İttihad ve Terakki Cemiyeti (İTC veya Cemiyet) mensuplarını rahatsız ettiği ve hatta korkuttuğu Cemiyet üyelerinin hatıratlarının hemen hepsinde vurgulanarak belirtilmiştir. O, taktiksel zekâsı, kararlılığı, eşkıya takibindeki başarısı, hızlı, katı ve keskin sonuç alan icraatlarıyla isyancıların korkulu rüyası haline gelmiş bir komutandı.







Sultan’a sadakat ile bağlı olan bu komutan, o zamana kadar kendisine verilen tüm görevleri başarıyla yerine getirdiği için Abdülhamid Han’ın itimadını sarsılmaz şekilde kazanmıştı. İttihad ve Terakki Cemiyeti taraftarlarından Mustafa Ragıb anılarında onu; kalbini padişahının irade ve fermanına bağlayarak ülkesine hizmet ettiğini düşünen, bu düşüncenin verdiği inanışla ölümü hiçe sayarak görevleri üstlenen biri olarak anlatmıştır.



Şemsi Paşa’nın, 1897 Türk-Yunan Savaşı da dâhil olmak üzere girdiği hemen her savaşta gösterdiği üstün gayret ve başarıları neticesinde rütbesi hızla yükseltilmiştir. 1889 yılında ordu içerisindeki başarılarla dolu günlerine karşılık terfi ederek tuğgeneralliğe yükseltilmiş ve Seniçe’de göreve getirilmiştir.



1900 yılında 18. Liva Kumandanlığı’nın boş rütbesine Mirliva Şemsi Paşa nakledilerek, yeni görev yeri olan Nizamiye 9. Fırka’nın 18. Ustrumca Livası Komutanlığı’na ataması yapılmıştır. Adaletli yönetimi sonucu bölge halkının takdirini kazanmasının yanında Karadağ Hükümeti tarafından Danilo Nişanı ile ödüllendirilmiştir. Yine aynı yıl İkinci Rütbeden Mecîdî Nişanı ile taltif edilmiştir. Özelikle Priştine’de gösterdiği başarılar Saray yönetiminin de dikkatini çekmiş ve bunun sonucunda 1901 yılında günümüzde tümgeneral ya da tuğgeneral rütbesine denk gelen ferik rütbesine terfi edilmiştir.



1908 yılına gelindiğinde göstermiş olduğu gayretli çalışmanın devam etmesi üzerine birinci ferik yani günümüzdeki orgeneral rütbesine ulaşmıştır. Oldukça dindar olan Şemsi Paşa, hacda “Beytullah huzurunda padişah yolunda ölmeyi aht ve Peyman ettiğini” İttihad ve Terakki Cemiyet’i dâhil kimseden çekinmeden ulu orta söyleyecek kadar da padişaha sadık ve cesur bir asker olmuştur. Aynı şekilde Sultan II. Abdülhamid’in de Şemsi Paşa’ya karşı teveccüh ve itimadı oldukça fazladır. Şemsi Paşa, Resneli Niyazi’nin dağa çıkarak başlattığı Jön Türk Devrimi’ni bastırmak için görevlendirildi. Ancak isyanı bastırmak için harekete geçtiği sırada Manastır’da İttihat ve Terakki üyesi Atıf Kamçıl tarafından suikast sonucu öldürüldü.