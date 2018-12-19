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7 tarihi eser kaçakçısı suçüstü enselendi

Diyarbakır'da tarihi eserleri satmaya çalışan 7 kişi suçüstü yakayı ele verdi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 10:48
7 tarihi eser kaçakçısı suçüstü enselendi

Diyarbakır'da tarihi eserleri satmaya çalıştıkları gerekçesiyle 7 zanlı suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen istihbari çalışmalar sonucu Ergani ilçesinde 7 zanlının, gümrük kaçağı platinyum ile tarihi eserleri satmak için alıcı aradıkları bilgisine ulaşıldı.

Gözaltına alındılar

Bu kapsamda Ergani'de dün düzenlenen operasyonda, 7 zanlı tarihi eserleri satmaya çalışırken gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst ve ikametlerindeki aramalarda, üzerinde "Bank of Iraq Platinium" yazılı metal külçe, Roma dönemine ait 7 bilezik, yüzük, 10 tarihi eser niteliğinde obje ile piyade tüfeği, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 piyade tüfeğine ait şarjör, 7,62 mm çapında 19 fişek ve 9 milimetre çapında 200 fişek ele geçirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesi ve alınan talimat uyarınca ele geçirilen tarihi eser ve silahlar muhafaza altına alındı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 10:48
  1. Diyarbakır
  2. özaltına alındıla
  3. tarihi eser
  4. tarihi eser kaçakçılığı

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