7 Şubat koronavirüs vaka tablosu | Bugün kaç kişi koronadan vefat etti?
Bugün kaç vaka var? Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor. Vatandaşlar ise bugün kaç vaka olduğunu araştırmaya başladı. Peki, 7 Şubat Pazartesi günü kaç korona vakası var?
Koronavirüs salgında Omicron varyantı etkisi devam ediyor. Vatandaşlar bu sebeple yeni vaka sayısını yakından merak ediyor. Peki, 7 Şubat Pazartesi kaç vaka var?
7 Şubat koronavirüs vaka tablosu | Bugün kaç kişi koronadan vefat etti?
Türkiye'de son 24 saatte 432 bin 131 Kovid-19 testi yapıldı, 96 bin 514 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi.
Vaka tablosuyla birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından “Günlük Covid-19 Tablosunda yeni vaka sayısına dâhil olmak an meselesi. Hastalığı hafif geçirecek grupta yer aldığınızı düşünseniz de, bilmediğiniz bir tabloyla karşılaşabilirsiniz. Kendinizi korumaya çalışın. Yaşlılara ve kronik hastalara karşı dikkatli olun. Aşınızı yaptırın” paylaşımında bulundu.