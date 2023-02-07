7 Şubat 2016: Eski Bakanlardan Fehim Adak'ın vefatı
Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakıp gittiler. Bugün, Eski Bakanlardan Fehim Adak'ı hayırla yâd ediyoruz.
Fehim Adak, 1931 yılında Mardin’in Ömerli ilçesinin Kayadere köyünde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. Bunun yanında Mardin İI Bayındırlık Müdürlüğü, DSİ Diyarbakır Bölge Müdürlüğü, DSİ Ankara Murakabe Müşavere Kurulu Üyeliği, Mardin milletvekilliği, Ticaret, Bayındırlık, Gıda Tarım ve Hayvancılık ile Devlet Bakanlığı görevlerinde bulundu.
Refah Partisi’nde bulunduğu dönemde Necmettin Erbakan’la birlikte havuz sistemini geliştirerek uygulamaya koymuştur. Fehim Adak 7 Şubat 2016 tarihinde kalp yetmezliği sonucu Ankara’da hayatını kaybetti. Cenazesi Bağlum Mezarlığı’nda toprağa verildi.