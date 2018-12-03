İSTANBUL (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Engelli bireylerin sosyal yaşama uyum sağlamaları, kendi kimliklerini kazanmaları, başarı duygusunu tatmaları ve kendilerini her yönden geliştirmeleri konusunda büyük bir desteğe ihtiyaç var." dedi.

Selçuk, İstanbul Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde "7. Sanata Engel Yok: En Özel Öğrenciler, Eserler Sergisi" açılışında, 3 Aralık'ın özel insanların, özel çocukların günü olduğunu, bu özelliği önemsediklerini ve değer verdiklerini dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak, engelli çocuklarla, vatandaşlarla ilgili belki iki kat daha fazla dikkatleri olduğunu ifade eden Selçuk, "İnşallah çok daha güzel tedbirlerin alınacağı, çok daha güzel projelerin yapılacağı dönemleri birlikte yaşayacağız. Engelli bireylerin sosyal yaşama uyum sağlamaları, kendi kimliklerini kazanmaları, başarı duygusunu tatmaları ve kendilerini her yönden geliştirmeleri konusunda büyük bir desteğe ihtiyaç var." diye konuştu.

Selçuk, bakanlık olarak engelli bireylerin daha nitelikli eğitim almalarını sağlamanın yanı sıra sanatsal yeteneklerini geliştirmek, ortaya koydukları eserleri toplumun diğer fertleriyle, kurumlarıyla paylaşmak ve kaynaştırmak gibi amaçlarının da olduğunu anlattı.

Etkinlikler düzenlediklerini, kültürel geziler yaptıklarını, sergiler açtıklarını hatırlatan Selçuk, bütün bu etkinliklerle engelli çocukların kendilerini ifade etmeleri için ortamlar oluşturduklarını söyledi.

Selçuk, engelliler günü nedeniyle düzenlenen bu sergide bakanlığa bağlı özel eğitim meslek liseleri, özel eğitim meslek okulları ve özel eğitim uygulama okullarında eğitim gören öğrencilerin eserlerinin sergilendiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar el emeği, göz nuru olan ve bütün çocuklarımızın kendi emeklerini ortaya koydukları çalışmalar, seramikler, resim çalışmaları, heykeller, takı, ahşap, fotoğraf gibi birçok teknik kullanılarak hazırlanan 170 ürün sanatseverlerin burada beğenisine sunuluyor. Sanatın evrenselliğinin ve engel tanımadığının en güzel örneği olan bu serginin düzenlenmesinde emeği olan herkese özellikle teşekkür ediyorum. Yaptıkları tüm bu birbirinden güzel eserlerle gözümüze ışık oluyorlar, yüreğimize umut oluyorlar ve bu çocuklarımızın bu başarılarından dolayı ilgi ve şefkatimizi esirgememiz diye bir şey asla mümkün olmayacaktır. Bu konuda destek olan bütün öğretmenlerimize teşekkür etmek istiyorum. Çünkü öğretmenlerimizin çocuklarımızla ilişkisi gerçekten çok sıra dışı, çok şefkat dolu, merhamet dolu bir ilişki."

Bakan Selçuk, gelirinin çok önemli bir kısmını eğitim faaliyetlerine ayıran Turkcell'e de teşekkür ederek, bu desteklerle daha güzel projeler yapılabileceğini söyledi.

İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta ve İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın da katıldığı programda, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili ile Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Milli Eğitim Bakanlığı ile Turkcell arasında Engelsiz Eğitim Projesi Protokolü'nü imzaladı.

Özel eğitim öğrencilerinden Eslem Sülün'ün yardımcı sunucu olarak görev yaptığı programda, Azad Çalgın piyano çaldı, Mustafa Fatih Gür de zeybek oynadı.



Özel eğitim ilk ve ortaokulu, özel eğitim meslek lisesi, özel eğitim meslek okulu ve özel eğitim uygulama okulu öğrencileri tarafından yapılan 170 eserin sanatseverlerin beğenisine sunulduğu sergi, 11 Aralık'a kadar İstanbul Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.



