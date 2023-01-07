  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

6'lı masanın formülü Nevşin Mengü'yü de memnun etmedi! 'Başka sistem bulun'

Türkiye'nin çıkardığı doğal gaz evlere ücretsiz verilecek mi? Bakan Dönmez: Vatandaşlarımız sabretsin!

Türkiye'den kritik hamle! Uzmanlar açıkladı: ABD artık orada kalamaz

Erdoğan açıklayacak! Tarih verildi! Emekli ve memura yüzde 15 ek zam geliyor

Dünyaca ünlü banka Türkiye'den çıkma kararı aldı! Artık yoklar

CHP'li isimden çok konuşulacak sözler: Erdoğan'a oy verirsem şaşırmayın

Yunan sonunda anladı: Türkiye ile aynı güce ulaşmamız imkansız

Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken İmamoğlu’ndan şok mimik! Yok böyle bir yüz ifadesi

Bomba liste yayınlandı! Türkiye, dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralamasında bakın kaçıncı

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında fıkra gibi diyalog: Durma işi nasıl oluyor?
Tarih 7 Ocak 2002: Mutasavvuf Ahmed Şevki Ergin'in vefatı
Tarih

7 Ocak 2002: Mutasavvuf Ahmed Şevki Ergin'in vefatı

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakıp gittiler. Bugün, Mutasavvuf Ahmed Şevki Ergin'i hayırla yâd ediyoruz.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 08:02:00 -
7 Ocak 2002: Mutasavvuf Ahmed Şevki Ergin'in vefatı

Şeyhzade Ahmed Şevki Ergin Efendi 1906 yılında Yozgat’ta dünya ya gelmiştir. Şeyhzade lakabıyla tanınmış olmasına rağmen, kendisi Büyük Şeyh Hacı Ahmed Efendi’nin torunu ve beşinci oğlu Abdullah Arif Efendi’nin büyük oğludur. Annesi müderris ve şeyh Mehmet Ali Efendi’nin kızı Hafize Hanım’dır. Dedesi ise Çerkeşli “Pir-i Sânî” Şeyh Mustafa Efendi’nin halifesi olarak Yozgat’ta “Halvetî Tekkesi” kuran ve “Büyük Şeyh” diye bilinen Şeyh Hacı Ahmed Efendi’dir. Şeyhzade Ahmed Efendi, küçük yaşta Cevheri Ali Efendi Medresesi’ndeki mahalle mektebinde tahsil hayatına başlamıştır.


Medrese tahsiline müteakip Yozgat Sultanisi’ne daha sonra da Demirli Medrese’de açılan Daru’l-Hilafe Medresesine kaydolmuştur. Burada Büyük Ali Efendi ve Derviş Efendi gibi devrinin ünlü hocalarından feyiz almış ve marifet kazanmıştır. Daru’l-Hilafe Medresesi’nin İptida Hariç üçüncü sınıfına kadar burada okumuş ve bu okulun kapatılmasından sonra yarım kalan tahsilini tamamlamak üzere geldiği İstanbul’da imtihanla İptidâ dahil birinci sınıfına girmiştir.



Bu okulların da tamamen kaldırılması üzerine aynı yıllarda açılan İstanbul İmam Hatip Okulu son sınıfına kabul edilerek, eğitimine burada devam ederken hastalanarak ağır bir ameliyat geçirmiştir. Bu rahatsızlığı nedeniyle uzun süreli bir istirahat aldığı için, okuldan tasdiknamesini alarak Yozgat’a dönmüştür. Nihayet 7 Ocak 2002 Pazartesi günü 96 yıllık ömrünü tamamlamış ve rahmet-i Rahmana kavuşmuştur. Şeyhzade Ahmed Efendinin türbesi Taş Köprü Mah. Hastane Cad. Ahmed Efendi Caminin bitişiğinde bulunmaktadır.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23