7 Ocak 2002: Mutasavvuf Ahmed Şevki Ergin'in vefatı

Şeyhzade Ahmed Şevki Ergin Efendi 1906 yılında Yozgat’ta dünya ya gelmiştir. Şeyhzade lakabıyla tanınmış olmasına rağmen, kendisi Büyük Şeyh Hacı Ahmed Efendi’nin torunu ve beşinci oğlu Abdullah Arif Efendi’nin büyük oğludur. Annesi müderris ve şeyh Mehmet Ali Efendi’nin kızı Hafize Hanım’dır. Dedesi ise Çerkeşli “Pir-i Sânî” Şeyh Mustafa Efendi’nin halifesi olarak Yozgat’ta “Halvetî Tekkesi” kuran ve “Büyük Şeyh” diye bilinen Şeyh Hacı Ahmed Efendi’dir. Şeyhzade Ahmed Efendi, küçük yaşta Cevheri Ali Efendi Medresesi’ndeki mahalle mektebinde tahsil hayatına başlamıştır.







Medrese tahsiline müteakip Yozgat Sultanisi’ne daha sonra da Demirli Medrese’de açılan Daru’l-Hilafe Medresesine kaydolmuştur. Burada Büyük Ali Efendi ve Derviş Efendi gibi devrinin ünlü hocalarından feyiz almış ve marifet kazanmıştır. Daru’l-Hilafe Medresesi’nin İptida Hariç üçüncü sınıfına kadar burada okumuş ve bu okulun kapatılmasından sonra yarım kalan tahsilini tamamlamak üzere geldiği İstanbul’da imtihanla İptidâ dahil birinci sınıfına girmiştir.







Bu okulların da tamamen kaldırılması üzerine aynı yıllarda açılan İstanbul İmam Hatip Okulu son sınıfına kabul edilerek, eğitimine burada devam ederken hastalanarak ağır bir ameliyat geçirmiştir. Bu rahatsızlığı nedeniyle uzun süreli bir istirahat aldığı için, okuldan tasdiknamesini alarak Yozgat’a dönmüştür. Nihayet 7 Ocak 2002 Pazartesi günü 96 yıllık ömrünü tamamlamış ve rahmet-i Rahmana kavuşmuştur. Şeyhzade Ahmed Efendinin türbesi Taş Köprü Mah. Hastane Cad. Ahmed Efendi Caminin bitişiğinde bulunmaktadır.