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Ronaldo'nun formasını giyecek isim belli oldu

Real Madrid'den Juventus'a transfer olan dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun 7 numaralı formasını Marco Asensio giyecek.

22 Temmuz 2018 Pazar 14:41
Ronaldo'nun formasını giyecek isim belli oldu

Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde Real Madrid'deki kariyerini noktalayıp Juventus'a transfer olmuştu. 110 milyon Euro bonservis bedeliyle transferi gerçekleşen Portekizli yıldızın transferi tüm dünyada trend listelerine girmişti.

Sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından resmi sözleşmeye de imza atan Portekizli futbolcu Torino ekibinde de 7 numaralı formayı giyeceği açıklanmıştı.

EFSANE ASENSIO İLE DEVAM EDECEK

Ronaldo'nun Real Madrid'den ayrılmasıyla birlikte boşa çıkan 7 numaranın yeni sahibi belli oldu. Geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla Madrid taraftarını gönlünde taht kuran Marco Asensio, yeni sezonda 7 numarayı giyecek.

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 14:41
  1. Cristiano Ronaldo
  2. Marco Asensio
  3. Real Madrid
  4. Juventus

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