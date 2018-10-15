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TSK ve ÖSO 7 noktada teyakkuz halinde

ÖSO'nun Münbiç Askeri Meclis Başkanı Adnan Ebu Faysal, TSK ve ÖSO birliklerinin operasyon için 7 noktada teyakkuz halinde olduğunu belirtti.

15 Ekim 2018 Pazartesi 07:49
TSK ve ÖSO 7 noktada teyakkuz halinde

ÖSO Münbiç Askeri Meclis Başkanı Adnan Ebu Faysal, TSK ve ÖSO birliklerinin 7 noktada teyakkuz halinde olduğunu belirtti. 20 binden fazla savaşçı ile terör örgütüne karşı savaşmaya hazır olduklarını vurgulayan muhalif komutan, "PKK’nın tamamı korkaklar ordusundan oluşuyor. Bölgedeki tek güvenceleri ABD askeri ve zırhlıları" dedi.

ABD-PKK ortaklığıyla süren Münbiç işgaline karşı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO birlikleri 7 noktada teyakkuz halinde. TSK ile Münbiç’ten başlayacak temizlik harekatını Irak sınırına kadar sürdüreceklerini belirten ÖSO Münbiç Askeri Meclis Başkanı Adnan Ebu Faysal, "PKK’nın tek güvencesi bölgede bulunan ABD askerleri, zırhlıları ve bayrağı" dedi.

İşgal ve yağma meclisi

ABD himayesinde kurulan Münbiç Meclisi’nin işgal ve yağma meclisinden öte anlam taşımadığını ifade eden Ebu Faysal, şöyle konuştu: "ABD orada kalmak için terörizme meşruiyet kazandırıyor. Üyelerinin tamamı Kandil’den gelen bir meclis, Münbiç’i temsil edemez. Biz tüm hazırlıklarımızı bu işgal ve yağma sürecine son vermek için yapıyoruz."

Savaşmaya hazırız

PKK’nın Münbiç’te 5 bin kişilik militanı olduğunu kaydeden muhalif komutan, Münbiç’in doğusunda Kıraata köyünden başlayarak Çad, Toghar, Hardani, Avn Dedet, Mahselli, Arab Hasan köylerinden Sukkariyye kasabasına uzanan hat boyunca 20 binden fazla savaşçı ile terör örgütüne karşı savaşmaya hazır olduklarını söyledi.

PKK korkaklar ordusu

Cephe hattında açıklamalarda bulunan Adnan Ebu Faysal, son gelişmeleri şöyle özetledi: "PKK’nın tamamı korkaklar ordusundan oluşuyor. Militanlarını motive edecekleri tek bir değer yargıları yok. Sürekli panik halindeler. Cephe hattına ABD askerleri ve zırhlıları eşliğinde gelebiliyorlar. Kendi araçları ile militan değişimi yapmaktan dahi acizler."

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 07:49
  1. münbiç
  2. Adnan Ebu Faysal
  3. TSK
  4. ÖSO

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