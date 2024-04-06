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Tarih 7 Nisan 2022: Hızırbek Gayretullah'ın vefatı
Tarih

7 Nisan 2022: Hızırbek Gayretullah'ın vefatı

Yeniakit Publisher
2024-04-06 09:19:00 -
7 Nisan 2022: Hızırbek Gayretullah'ın vefatı

Onlar; yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Hızırbek Gayretullah'ı hayırla yâd ediyoruz.

Hızırbek Gayretullah, Türkiye’deki Doğu Türkistanlılardan, Kazaklardan söz edildiğinde akla gelen ilk isimlerin biridir. Henüz çocukken Doğu Türkistan’dan Türkiye’ye göç eden Gayretullah, ömrünü vatanı Doğu Türkistan’ın bağımsızlığı için mücadele etmiş; davasını “Altaylarda Kanlı Günler”, “Uzaklara balam”, “Altay Kazaklar Doğu Türkistan’dan göçen Türkler”, “Sömürülen Vatan Türkistan” adlı kitaplar ile Türk Dünyası’na anlatmıştır. Aynı zamanda kahraman Osman Batur’u bizlere anlatan kişidir.



Doğu Türkistan davasına ömrünü adamış, Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Cumhurbaşkanı Vekili, yazar, İstanbul Milli Düşünce Derneğirin üyesi, Hızırbek Gayretullah İstanbul’da vefat etti. Gayretullah’ın cenazesi öğle namazını müteakip Ataşehir, Örnek Mahallesi Türkistan Camii’nden kaldırılmıştır.

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