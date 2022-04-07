7 Nisan 1991: Emekli Tümgeneral Memduh Ünlütürk’ün Terör Örgütü Dev-Sol Tarafından Öldürülmesi

Terör Örgütü Dev-Sol tarafından öldürüldüğü iddia edilen sadece Memduh Ünlütürk değildi. O yıllarda Silahlı Kuvvetler Korgeneral Hulusi Sayın, Tümgeneral Memduh Ünlütürk, Tuğgeneral Temel Cingöz, Korgeneral İsmail Selen, Orgeneral Adnan Ersöz, Oramiral Kemal Kayacan ve Tuğgeneral Bahtiyar Aydın isimli yedi komutanın üç yıl içinde peş peşe suikastlara uğramasıyla sarsıldı. Tuğgeneral Temel Cingöz suikastının faili olarak yakalanan DHKP-C’li Adnan Temiz, dava sürerken cezaevinde öldürüldü.





12 Mart döneminin Donanma Komutanı Oramiral Kemal Kayacan THKP tarafından evinde öldürülmüştü. THKPC’li eski binbaşı İbrahim Keskin, “THKPC Kemal Kayacan’ı neden öldürsün? Kayacan Solcu bir generaldi” demişti.

Emekli Tümgeneral Memduh Ünlütürk ise Ergenekon yapılanmasından bahseden ilk isim olarak kayıtlara geçmişti.

Erol Mütercimler’e göre; Türkiye’de bu derin yapı ‘Ergenekon’ adıyla örgütlenmişti. Emekli bir deniz binbaşısı olan Erol Mütercimler, ‘Türkiye'de Askeri Darbelerin İç Dinamiği’ kitabı için çok sayıda komutanla görüşmeler yaparken, 26 Nisan 1988 tarihinde Emekli General Memduh Ünlütürk'le de görüştü. Bu görüşmede Ünlütürk, Mütercimler'e Türkiye'de "Ergenekon" ismiyle gizli bir yapılanma olduğunu açıkladı ve "Ben de Ergenekon'un üyesiyim. Ergenekon, Türkiye'de bütün kurumların üstündedir" dedi. (Mercan,2004:131)





Tümgeneral Memduh Ünlütürk döneminin komutanları hakkında ve özellikle Batur hakkında şu ilginç sözleri söylemişti: “Gördüm ki kuvvet komutanları, Genelkurmay başkanını devre dışı bırakmış. Muhsin Batur ile Faik Türün devlet başkanlığı kavgası içinde. İkisine bağlı birlikler Bolu civarında karşılaşarak çatışacak, hangisine bağlı birlikler galip gelirse devleti o yönetecekmiş.” (Mercan, 2004:131)

7 Nisan: 2017: ABD, Şaryat Hava Üssü'nü Vurdu



ABD, Doğu Akdeniz'de bulunan 2 savaş gemisinden fırlatılan Tomahawk füzeleriyle Suriye'nin Şayrat Hava Üssü'nü vurdu.









07 Nisan 2019: Atatürk Havalimanı yolculu seferlere kapatıldı. İstanbul Havalimanı tam kapasite ile seferlerine başladı.





