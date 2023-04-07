7 Nisan 1983: Âlim Ahmed Davudoğlu'nun vefatı

Balkanlar’da komünist rejim, Müslümanlara bütün acımasız yüzüyle zulmetmeye başladı. Ahmed Davudoğlu Hoca, Türkiye casusluğu ile suçlanarak tutuklandı. Sorgusu sırasında elektrikli sandalyeye bağlanmak gibi türlü işkencelere maruz kaldı. Ceza olarak taş kırma kamplarına gönderildi. Eza ve cefa çekerek sağlığını da kaybetti. Cezasını tamamladıktan sonra 1949 Aralık ayında ailesi ile birlikte Türkiye’ye göç etti.

Ahmed Davudoğlu Hoca ilerlemiş derecede ülser ve astım hastası olarak ana yurduna geldi. Türkiye’de ilk yıllarda değeri anlaşılamadı. Yedikule Küçükefendi Camii’nde imamlığa başladı. Ardından gezici vâizliğe tayin edildi. Sekiz ay kadar Ankara’da vâizlik yaptıktan sonra Bursa’da Orhangazi ilçesi müftülüğünde görev aldı. Ancak burada da kendi yurdunda bir yabancı muamelesi gördü. İlmî çalışmalarda bulunmak üzere kendi isteğiyle 1953 yılında Fatih Kütüphanesi’nde 3 yıl sonra da bu kütüphane Süleymaniye’ye taşındığında burada çalıştı. İstanbul Fatih’teki İmam Hatip Okulu’nun açılmasında büyük katkıları vardır. Ama nedense İmam Hatip Okullarının kurucuları arasında adı geçmez. Arapça derslerine okutman sıfatı ile ders veren ilk muallimlerdendir. Öğrencilerinin büyük sevgisini ve saygısını kazanmıştır. Bugünkü Marmara İlahiyat Fakültesi’nin kurulmasında emeği büyüktür. Ama nedense bu konuda da adı pek zikredilmez.

1958 yılında Yüksek İslam Enstitüsü (Bugünkü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Çarşamba’da bir ilkokulun çatı katında tedrisata başlayınca buraya kadrolu öğretim görevlisi ve müdür yardımcısı (günümüzdeki dekan yardımcısı) olarak görev yapar.

Ahmed Davudoğlu daha sonra sırası ile okulun (Bugünkü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Başmüdür Yardımcısı ve Müdürü (günümüzdeki dekan) olarak görevine devam etmiş, okul Fındıklı’dan Üsküdar’a taşınınca sağlık sebeplerinden dolayı cezaevine girdiği 1971 yılına kadar öğretim görevlisi olarak hizmete devam etmiştir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bulgaristan hükümeti tarafından casusluk ile suçlanıp uğruna işkence gördüğü anavatanında Konya’daki müftüler seminerinde dini nikah ile ilgili bir konuşmasından dolayı 163. madde den 12 ay hapis ve 4 ay Kırşehir de sürgün cezası ile cezalandırılır. Hatıralarında mahkeme safahatı ile ilgili şu satırları kaydeder:“Ben şahsen Konya Mahkemesi’nin hakkımda verdiği karardan memnunum. Çünkü huzûr-u ilâhide benim için bulunmaz bir hüccettir.

İslâm’a olan bağlılığı, ilmi, memleket sevgisi ile Türkiye’deki en saygın âlimler arasında adını altın harflerle yazdırmıştır. Ektiği tohumların Anadolu’da, Balkanlar’da yeşerip birer çınar ağacı olduğu kesindir. Türkiye’nin ilmî ve fikri dünyasına sayısız eserler nakşeden Merhum Ahmed Davudoğlu Hocaefendi yıllarca çile dolu bir yaşama, cezaevi yıllarında kendisine musallat olan astım ve buna bağlı kalp rahatsızlığına yenik düşerek 07 Nisan 1983 yılında bir Perşembe günü ikindi namazını müteakip dünyaya veda etti.