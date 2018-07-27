7 Milyon Müslümana soykırım tehdidi

Hindistan’ın Assam eyaletindeki Hinduların, Myanmar’da Müslümanlara yönelik gerçekleşen vahşetin bir benzerini uygulamak için harekete geçtiği ortaya çıktı. Eyalet sınırları içerisinde yaşayan 7 milyon Müslümanın, “inançları” gerekçe gösterilerek, vatandaşlık kayıtlarının silineceği bildirildi. Sırf Müslüman oldukları için “kimliksiz” bırakılacak olan Müslümanların esir kamplarına gönderilerek açık hedef haline getirileceği öğrenildi. Assam eyaletinin, 7 Milyon Müslüman için şimdiden büyük bir esir kampı yapmaya başladığı kaydedildi.

KİMLİKSİZ BIRAKILACAKLAR

Müslümanlar, emperyalist kafirlerin ve onların uzantılarının zulümlerine maruz kalmaya devam ederken dünya bu iğrençliği sadece seyrediyor. Sözde sevgi pıtırcığı dazlak kafalı Budistler’in dünyanın gözü önünde yüzbinlerce Arakanlı Müslümanı katletmesinden güç alan Hindular, aynı zulmün bir benzerini Hindistan’da yaşayan Müslümanlara uygulamak için harekete geçti. Hindistan’ın Assam eyaleti tek suçları Müslüman olmak olan 7 milyon insanın vatandaşlık bilgilerini silerek kimliksiz hale getirmeyi planlıyor. Sadece inançları yüzünden, öz yurtlarında esir konumuna düşmesi an meselesi olan Müslümanlar uluslararası kamuoyundan yardım bekliyor. Assam’daki sistematik soykırım hareketi durdurulmazsa Arakan’daki vahşetin bir benzerinin Assam’da da yaşanabileceği ön görülüyor.

ESİR KAMPLARINA GÖNDERİLECEKLER

Assam yönetiminin şimdiden büyük bir esir kampı yapmak için ise kolları sıvadığı bildiriliyor. 7 milyon gibi devasa bir kitleyi “kimliksiz” bırakmak isteyen Assam yönetimi tarihte eşi benzeri görülmemiş bir katliamın da yapı taşlarını örüyor. 7 milyon Müslümanın kimlik bilgilerini silerek, “hiç var olmamış” hale getirmeye çalışan Assam yönetimi bu sayede Müslümanların mallarına da el koymayı hukuki olarak kolaylaştırıyor. Vatandaşlık bilgileri silinme tehlikesiyle karşıya olan Müslümanlar, başta Hindular olmak üzere ülkedeki diğer etnik grupların açık hedefi haline getiriliyor.

KATLİAMLARA MARUZ KALDILAR

Hindistan’ın Assam eyaletinde yaşayan Müslümanlar, birçok defa soykırım tehlikesine maruz kaldılar. 1983 yılında Assam eyaletinin Nellie bölgesinde Assam’ın yerlisi Hindular tarafından 2000’den fazla Müslüman vahşice ve acımasızca katledildi. 2012 yılına gelindiğinde de Müslümanlar, Hinduların saldırılarına maruz kaldı. Birçok Müslüman hunharca öldürüldü. 2014 yılında da sözde barışçıl Hinduların saldırılarına maruz kalan Müslümanlar, yine ağır kayıplar verdi. Birçok cami yakıldı yahut kullanılamaz hale getirildi.