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Fatih Erbakan, Milli Görüş'ün hedeflerini açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Milli Görüş, 7 milyar insanın dünyada ve ahirette kurtuluşa ermesi gayesiyle yola çıktı" dedi.

03 Ekim 2019 Perşembe 11:17

Yeniden Refah Partisi, sosyal medya hesabından Milli Görüş'ün hedeflerine dair dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın, Milli Görüş 50'nci Yıl Gençlik Şöleni buluşmasında yaptığı konuşmadaki Milli Görüş hareketinin yola çıkarken belirlediği hedefler hatırlatıldı.

Söz konusu paylaşımda Fatih Erbakan'ın şu sözlerine yer verildi: 

Materyalizm değil; maneviyatçılık, kuvveti üstün tutmak değil, hakkı üstün tutmak, nefse esaret değil; nefis terbiyesi parolasıyla Milli Görüş hareketi yola çıktı.

Yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye, Türkiye’nin ve İslam aleminin öncülüğünde, yeni ve adil bir dünya hedefleriyle yola çıktı.

7 milyar insanın dünyada ve ahirette kurtuluşa ermesi gayesiyle yola çıktı. Kuvveti, çoğunluğu, menfaati, imtiyazı hak sebebi sayan ırkçı emperyalizme, zalimlere karşı en güçlü bir başkıldırı olarak yola çıktı.

Şehit Metin Yüksellerin, Şehit Adnan Demirtürklerin ve daha nice kahramanların omuzlarında yükselen, başta merhum Erbakan hocamız olmak üzere, merhum Süleyman Arif Emre, merhum Fehim Adak gibi çok kıymetli büyüklerimizin rehberliğinde istikametten bir an olsun ayrılmadı.

Evinin mutfak masrafından kısarak, düğününde takılan altınları bozdurarak davasına katkı sağlayan anaların fedakarlığıyla yolda yürüdü.

Dünyada eşi görülmemiş bir şekilde dört tane partisi kapatılmasına rağmen beşincisini kurarak yola devam eden Erbakan hocamızın azmi ve kararlılığıyla yüceldi.

İşte Milli Görüş, böyle kutlu bir yürüyüştür. Merhum liderimiz Erbakan hocamızın da her fırsatta ifade ettiği gibi, hidayet, feraset, dirayet sac ayakları üzerinde yükselen, gücünü holdinglerden, medya patronlarından, dış güçlerden değil; önce Allah’tan sonra da  bu aziz milletten alan kutlu bir yürüyüştür Milli Görüş hareketi.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 11:17
  1. Yeniden Refah Partisi
  2. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan
  3. Necmettin Erbakan
  4. Milli Görüş

YORUM YAZ

  • SOKAĞIN SESİSOKAĞIN SESİ8 dk önce
    SEN KİMSİN 7 MİLYAR İNSANI KURTARMAK KİM? BÖYLE BİR GÜÇ PEYGAMBERLERDE DAHİ YOKTU! İNSANLIK SINAV VERİYOR! NEYİ KURTARIYORSUN? SEN ÖNCE KENDİNİ KURTAR, HANGİ BİLGİ BİRİKİM VE TECRÜBE İLE BÖYLE ATIP TUTUYORSUN. BÜYÜK BÜYÜK LAFLAR!

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