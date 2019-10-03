Fatih Erbakan, Milli Görüş'ün hedeflerini açıkladı

Yeniden Refah Partisi, sosyal medya hesabından Milli Görüş'ün hedeflerine dair dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın, Milli Görüş 50'nci Yıl Gençlik Şöleni buluşmasında yaptığı konuşmadaki Milli Görüş hareketinin yola çıkarken belirlediği hedefler hatırlatıldı.

Söz konusu paylaşımda Fatih Erbakan'ın şu sözlerine yer verildi:

Materyalizm değil; maneviyatçılık, kuvveti üstün tutmak değil, hakkı üstün tutmak, nefse esaret değil; nefis terbiyesi parolasıyla Milli Görüş hareketi yola çıktı.

Yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye, Türkiye’nin ve İslam aleminin öncülüğünde, yeni ve adil bir dünya hedefleriyle yola çıktı.

7 milyar insanın dünyada ve ahirette kurtuluşa ermesi gayesiyle yola çıktı. Kuvveti, çoğunluğu, menfaati, imtiyazı hak sebebi sayan ırkçı emperyalizme, zalimlere karşı en güçlü bir başkıldırı olarak yola çıktı.

Şehit Metin Yüksellerin, Şehit Adnan Demirtürklerin ve daha nice kahramanların omuzlarında yükselen, başta merhum Erbakan hocamız olmak üzere, merhum Süleyman Arif Emre, merhum Fehim Adak gibi çok kıymetli büyüklerimizin rehberliğinde istikametten bir an olsun ayrılmadı.

Evinin mutfak masrafından kısarak, düğününde takılan altınları bozdurarak davasına katkı sağlayan anaların fedakarlığıyla yolda yürüdü.

Dünyada eşi görülmemiş bir şekilde dört tane partisi kapatılmasına rağmen beşincisini kurarak yola devam eden Erbakan hocamızın azmi ve kararlılığıyla yüceldi.

İşte Milli Görüş, böyle kutlu bir yürüyüştür. Merhum liderimiz Erbakan hocamızın da her fırsatta ifade ettiği gibi, hidayet, feraset, dirayet sac ayakları üzerinde yükselen, gücünü holdinglerden, medya patronlarından, dış güçlerden değil; önce Allah’tan sonra da bu aziz milletten alan kutlu bir yürüyüştür Milli Görüş hareketi.