7 Mart koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var?
Güncel korona vaka sayısı | Ülkemizde koronavirüs salgınında ikinci yıl geride kaldı. Açık havada maske takma zorunluluğu ve HES kodu uygulaması kaldırıldı. Vatandaşlar ise günlük vaka sayısının kaçlarda seyrettiğini merak ediyor. Bugün kaç korona vakası var?
Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Omicron varyantının etkisiyle ağır hastalık oranları düştü. Böylelikle açık alanda maske yasağı, HES kodu zorunluluğu gibi uygulamalar kaldırıldı. Vatandaşlar ise alınan kararların günlük tabloya nasıl yansıdığını araştırmaya başladı.
7 Mart koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var?
7 Mart Pazartesi gününe ilişkin koronavirüs vaka tablosu yayımlanmadı. 6 Mart'ta 348 bin 146 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 671 kişinin testi pozitif çıktı, 170 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 50 bin 241 oldu.
7 Mart vaka tablosu açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz.