7 Mart koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 7 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 735'i semptomatik olmak üzere toplam 11 bin 187 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 65 olarak kayıtlara geçti.

Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 30'a, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 780 bin 417'ye yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 785 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 623 bin 924'e yükseldi. Toplam test sayısı 34 milyon 122 bin 851'e ulaşırken, ağır hasta sayısı bin 261 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.