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Tarih 7 Mart 2006 : Tarihçi/Yazar Mustafa Müftüoğlu'nun vefatı
Tarih

7 Mart 2006 : Tarihçi/Yazar Mustafa Müftüoğlu'nun vefatı

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakarak gittiler. Bugün,Tarihçi/Yazar Mustafa Müftüoğlu'nu hayırla yâd ediyoruz.

Yeniakit Publisher
2023-03-07 07:08:00 -
7 Mart 2006 : Tarihçi/Yazar Mustafa Müftüoğlu'nun vefatı

1925 yılında Eskişehir’de dünyaya gelen Mustafa Müftüoğlu’nun asıl ismi Mustafa Hayreddin Tatlısu’dur. Müftüoğlu ismiyle meşhur olmasının sebebi ise babası Ali Osman Tatlısu Efendi’nin Eskişehir müftüsü olmasıdır. Mustafa Bey, kendi kurduğu yayınevinde soyismi yerine “Müftüoğlu” adını kullanmış ve bundan sonrada kendisi için Mustafa Müftüoğlu adı kullanagelmiştir.

Yayınladığı eserleriyle özellikle yakın tarihimize ve Cumhuriyet tarihinin bilinmeyenlerine ışık tutan değerli yazar, elindeki belgeleri ve bilgileri okurlarıyla paylaşarak tarihimizin gerçek yüzünü bizlere göstermiş ve sırf belli çevrelere, onların ideolojilerine hizmet adına tarihi gerçekleri saptıran kimi çıkarcıların karşısında inanan insanın dik duruşunu göstermiş ve baskılara boyun eğmemiştir. Osmanlı adının ağza alınmasının bile yasak olduğu dönemlerde bildiği tarihi gerçekleri söylemekten çekinmemiş, elindeki belgelere dayanarak Osmanlı’yı var gücüyle savunmuştur.



Çok genç yaşta yazı hayatına atılan Mustafa Bey, yıllardır birçok tarihi gerçeğin saptırılarak Müslümanların hedef alınması zulmüne dur demek için bütün gayretiyle mücadele etmiş ve bir biri ardınca birçok esere imza atmıştır. Bunlardan bir kısmının ismini burada zikredebiliriz:

Yalan Söyleyen Tarih Utansın (12 cilt), Üç Beyinsiz Kafa, İstanbul’a Yürüyen Ordu: 31 Mart’ın Perde Arkası, İttihat ve Terakki’nin İçyüzü Bir Fedainin Romanı, Yakın Tarihimizden Bir Olay Menemen Vak’ası, Millî Mücadele Gerçekleri, Cumhuriyet Devrinde Mühim Olaylar, Sultan Aziz Niçin Tahttan İndirildi, Nasıl Şehid Edildi?..
Yazıları, 1944 ve 1950 yılları arasında kendi çıkardığı Volkan, Kızılelma dergilerinde, Ebuzziya Velid’in çıkardığı Tasvir dergisinde ve Necip Fazıl Kısakürek’in sahibi olduğu Büyük Doğu’da yayınlanmıştır.



Müftüoğlu’nun en uzun süre yazarlık yaptığı müessese ise Milli Gazete’dir. Bu gazetenin kuruluşundan itibaren buradaki köşesinde yazılarını yazmaya başlamış ve hastalığının ilerleyen dönemlerine kadar bu görevini sürdürmüştür.

Hayatının son dönemlerine kadar çalışmalarını sürdüren Mustafa Müftüoğlu, resmi tarih bilgileri ile çatışan birçok eser kaleme almıştır. Sadık Albayrak’ın ifadesine göre sırf bu yüzden birçok kez mahkemelerde yargılanmıştır.

Yakalandığı akciğer hastalığı sebebiyle evinde bir süre tedavi gören Müftüoğlu, 7 Mart 2006 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir.

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