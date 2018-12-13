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7. Köyceğiz Noel Pazarı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bu yıl 7'ncisi kurulacak "Köyceğiz Noel Pazarı"nı 20 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor- Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan:"Düşünce, inanç ve temel insan haklarına saygıyı esas alan kadim geleneğimizin mensupları olarak bizler, coğrafyamızda farklı dinlerin ve kültürlerin mevcudiyetini günümüzde de kıymetli bir zenginlik olarak telakki ediyoruz"

13 Aralık 2018 Perşembe 18:05
7. Köyceğiz Noel Pazarı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, belediye ve sivil toplum örgütlerinin iş birliğinde bu yıl 7'ncisi kurulacak "Köyceğiz Noel Pazarı"nı 20 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

İlçede, "Türkiye'nin en büyük Noel pazarı" sloganıyla 15 Aralık'ta kurulacak pazarda, çeşitli ülkelere özgü kıyafet, içecek, yiyecek, el işi ürünler ile hediyelik eşyalar satışa sunulacak.

Yoğun katılım beklenen pazar için kentte bin stantlık alan ayrılırken, kış aylarının en büyük etkinliği için çevre il ve ilçelerden de turlar düzenlenecek.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Köyceğiz ve çevre ilçelerde yaşayan yerleşik yabancıların inancına göre, aktif derneklerin iş birliğiyle kurulan geleneksel Noel pazarı ile alışveriş imkanı sunduklarını söyledi.

Anadolu topraklarının öteden beri çatışmadan, zulümden, savaştan ve baskıdan kaçan herkesin sığındığı korunaklı bir liman olduğuna dikkati çeken Ceylan, "Düşünce, inanç ve temel insan haklarına saygıyı esas alan kadim geleneğimizin mensupları olarak bizler, coğrafyamızda farklı dinlerin ve kültürlerin mevcudiyetini günümüzde de kıymetli bir zenginlik olarak telakki ediyoruz. Farklı mezhep, gelenek ve kiliselere mensup Hristiyan vatandaşlarımızın, kendi inançları doğrultusunda kutladıkları Noel yortularının, ülkemizdeki dayanışma ikliminin gelişmesine vesile olmasını diliyorum." dedi.

- "20 bin kişi bekliyoruz"

Köyceğiz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Halil Karanfiloğlu ise pazarda yaklaşık bin stant için yer ayrıldığını söyledi.

Pazara çevre ilçeler ve illerden her yıl katılımın artarak sürdüğünü belirten Karanfiloğlu, "İstanbul, Antalya, Denizli, Aydın, Kuşadası başta olmak üzere birçok yerden turlarla yerli ve yabancı misafirler Köyceğiz'e gelecek. Noel pazarını yaklaşık 20 bin kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Halil Karanfiloğlu, bölgede kış aylarının en büyük etkinliğini gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, Noel pazarına bu yıl da yoğun bir katılım beklediklerini dile getirdi.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 18:05
  1. 7. Köyceğiz Noel Pazarı
  2. Köyceğiz
  3. Köyceğiz Belediyesi
  4. Köyceğiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
  5. Muğla

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