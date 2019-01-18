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7. kez başkanlığa koşuyor

Uşak'ın Selçikler beldesinin 27 yıldır belediye başkanlığını yürüten AK Parti'li Osman Çakar, 31 Mart'ta yeniden seçilmesi halinde 7 dönem üst üste göreve gelen kentteki tek isim olacak- Osman Çakar: - "1992 yılından itibaren belediye başkanlığı yapıyorum. Yeniden seçildiğim takdirde kesintisiz en fazla belediye başkanlığı yapan kişi olacağım"- "Bugüne kadar vadettiğim, yapamadığım bir şey olmadı. Eğer vaatlerimi yerine getiremeseydim bunca yıl başarılı olamazdım"- "Hangi partiyi desteklerse desteklesin, kime oy verirse versin evinin kapısına kadar parke taşı döşedik"

18 Ocak 2019 Cuma 11:20
7. kez başkanlığa koşuyor

UŞAK (AA) - SONER KILINÇ - Uşak'ın Selçikler beldesinin 27 yıldır belediye başkanlığını yapan AK Parti'li Osman Çakar, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde, bir kez daha başkan adayı olarak gösterildi. Çakar, yeniden seçilmesi durumunda, 7 dönem üst üste göreve gelen Uşak’taki tek isim olacak.

Uşak'ın Selçikler beldesinin 27 yıldır belediye başkanlığını yürüten 59 yaşındaki Osman Çakar, 7. kez başkan olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

1992 yılından bu yana Selçikler beldesinin belediye başkanlığı görevini yürüten Çakar, yeniden seçilmesi halinde Türkiye'nin en uzun belediye başkanlığı yapan kişileri arasında yer alacak.

Selçikler Belediye Başkanı Çakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1992, 1994 ve 1999 yerel seçimlerinde Anavatan Partisi'nden, 2004, 2009 ve 2014 seçimlerinde AK Parti'den belediye başkanı seçildiğini belirterek, 31 Mart yerel seçimlerinde partisince yeniden başkan adayı gösterildiğini ifade etti.

Altı dönemdir beldede belediye başkanı seçildiğini ve 27 yıldır aralıksız bu görevi yerine getirdiğini anlatan Çakar, 2 bin nüfuslu beldede hizmetlerinin süreceğini vurguladı.

- "Rekor kıracağım"

31 Mart 2019'da yeniden başkan seçilmesi halinde Türkiye'nin kesintisiz en fazla belediye başkanlığı yapan kişilerinden biri olacağını ifade eden ve vatandaşlardan destek isteyen Çakar, şöyle konuştu:

"Şükürler olsun beldede alt ve üstyapı ile ilgili yapacağımız bir şey kalmadı. Ben her seçim döneminde vaatlerimi sıralarım, 5 yıl boyunca tümünü yerine getiririm. Bugüne kadar vadettiğim, yapamadığım bir şey olmadı. Eğer vaatlerimi yerine getiremeseydim bunca yıl başarılı olamazdım. Son 15 yıl içerisinde beldeye 600 bin metrekare parke taşı döşedik, iki cami inşa ettik, bir spor salonu, çim futbol sahası, düğün salonu ile arıtma tesisi yaptık. Kanalizasyon, içme suyu gibi altyapı sorunlarını çözdük. Beldede her yol, her sokak parke taşı ile döşendi. Hangi partiyi desteklerse desteklesin, kime oy verirse versin evinin kapısına kadar parke taşı döşedik. Beldeye saat kulesi bile yaptık. Devlete olan ufak tefek borçlarımızın dışında hiçbir kişiye ya da kuruma borcumuz yok. Çözüm bekleyen önemli bir sorunumuz da yok."

- Oyların binine talip

Bin 463 seçmenin oy kullanacağı beldedeki oyların binine yakınını almak için çalışacağını vurgulayan Çakar, "Hiçbir siyasi görüş ayrımı yapmadan, yeni dönemde de üzerime düşenin fazlası yerine getireceğim. Desteğini esirgemeyen Selçikler halkına teşekkür ediyorum." dedi.

Beldenin CHP'li belediye meclis üyesi Ramazan Taşkıran ise CHP'den başka partiye oy vermediğini belirterek, "Osman Çakar'ı seviyoruz, çalışmalarını takdir ediyorum. Onunla çalışmak bana mutluluk veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 11:20
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  5. Selçikler
  6. Sivaslı

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