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7 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 7 katlı bir binanın 6.

15 Şubat 2019 Cuma 19:12
7 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 7 katlı bir binanın 6. katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 7 katlı binanın 6. katında yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar, panikle durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri tarafından evde yapılan incelemelerde içeride kimsenin olmadığı tespit edilirken, yangının elektrik kontağından kaynaklandığı belirlendi.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 19:12
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