7 Kasım 1737: Silahdar Damat Mehmed Paşa'nın (Sadrazam) vefatı

Silahdar Damat Mehmed Paşa İstanbullu Türk asıllıdır. Çocukluğunda Enderun’a önce kiler odasına alındı. Sonra çavuşluğa yükselip hasodaya nakloldu ve orada kiler kethüdası oldu. III. Ahmet’in silahdarı Boşnak Mehmet Ağa vezirlikle Anadolu Eyalet valisi görevine geçince, Mehmet Ağa’ya, o döneme kadar uyulan enderun nizamına aykırı olarak, 6 Aralık 1624’te birdenbire silahdarlık görevi verildi.



Silahdar Mehmet Ağa 22 Mayıs 1728’de III. Ahmet’in kızına nişanlandı. Aynı zamanda kendisine vezirlik rütbesi verildi. Ağustos 1727 kubbealtı vezirliğine yükseltildi ve arpalık olarak Erzurum eyalet valiliği verildi. 1730’da çıkan Patrona Halil İsyanı sonucunda Nevşehirli Damat İbrahim Paşa sadrazamlıktan azledilip katlini takiben cesedinin isyancılara teslim edilmesi olayından sonra tahttan indirilen III. Ahmet’e son sadrâzam oldu.

Silahdar Mehmed Paşa, I. Mahmut’un cülusu üzerine sadarette bırakıldı. Patrona Halil ve ayak takımı İstanbul’da başlarına buyruk bir idareye başladılar.







Yeni padişah onların gücünü azaltmak için şeyhülislam ve kazaskerlerin kefil olmasıyla serseri ayak takımı sayısı azaltıldı. Ama Patrona Halil yine şehir denetimleri sürdürmekte ve hatta padişah huzuruna silahlı olarak çıkıp ona nasihatlarda bulunmaktaydı. Kasım ayında taraftarları arasında sürtüşmeler olduğu için Patrona Halil, Sadaret kaymakamı olmayı istedi. Bunun üzerine kaptan-ı derya Canım Hoca Mehmed Paşa bunların elemine edilmesi için bir plan hazırladı.



Kapıcılar kethudalığına tayin edilen Kabakulak İbrahim Ağa bunu uygulamaya başladı. 23 Kasım’da Divan-ı Humayun genel gündemli bir toplantı yapmak için Patrona Halil ve yakın arkadaşları çağrıldı. Burada 25 Kasım’da çok gizli bir toplantı yapılması kararlaştırıldı. O gün güya bu gizli toplantıya gelen Patrona ve yandaşları silahları alınarak Sünnet Odası’na alındılar ve bir baskınla öldürüldüler. Ama bazılarının direnmesi dolayısıyla Enderun avlusu ve Sofa-i Hümayun muharebe meydanına döndü. Öldürülen asilerin kesik başları ve cesetleri arabalarla Saraydan çıkarıldılar. Zorbalar dağıldılar ve yaşayanlardan pek çoğu Anadolu’ya kaçtı. Sadrazam İstanbul’da sıkı bir denetime başlayıp serserileri yakalamaya başladı ve 2000’den fazla şüpheli şahıs yakalandı; bazıları idam edilip diğerleri Anadolu’ya sürüldüler.



Silahdar Damat Mehmed Paşa’ya Halep valiliği verildi. Halep’ten sonra Mart 1733’te Diyarbakır valiliğine naklolundu. Bu tayinin nedeni kendisine gönderilen fermanda bildirildi. Silahdar Damat Mehmet Paşa’ya ise Haziran 1736’da Anadolu eyalet valiliği verildi. Eylül 1736’da ise üçüncü defa Halep valisi yapıldı. Silâhdar Damat Mehmet Paşa bu görevde iken 1737’de Halep’te öldü.