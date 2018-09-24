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7 ilde FETÖ operasyonu! 5'i muvazzaf asker 9 gözaltı

FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik Karabük merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda 5'i muvazzaf asker 9 kişi gözaltına alınarak adliyeye gönderildi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 12:18
7 ilde FETÖ operasyonu! 5'i muvazzaf asker 9 gözaltı

Karabük merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY)Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5'i muvazzaf asker 9 şüpheli adliyeye gönderildi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Alınan bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, TSK içerisinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne mensup askeri şahısların tespitine yönelik çalışmalarda haklarında çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, muvazzaf askerler E.İ, İ.K, B.Y, F.K. ve B.S, ihraç askerler O.D. ve Ö.K, eski asker E.Ö ile askeri öğrenci Ş.T.Y. adliyeye sevk edildi.

OLAY

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, TSK içerisinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne mensup askeri şahısların tespitine yönelik çalışmalarda, 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Karabük merkez ile İstanbul, Eskişehir, Bursa, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Hatay'da belirlenen 17 adrese 21 Eylül'de eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 5'i muvazzaf asker 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 12:18
  1. Kahramanmaraş
  2. İstanbul
  3. Hatay
  4. Eskişehir
  5. Diyarbakır
  6. Bursa
  7. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)
  8. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
  9. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı
  10. TSK
  11. FETÖ/PDY

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