0553 313 94 23

7 ilde eşzamanlı FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Bartın Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince 7 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY terör örgütü operasyonunda, örgütün askeri mahrem yapısı içerisinde olduğu şüphesi ile 10 asker gözaltına alındı.

19 Mart 2019 Salı 14:06
7 ilde eşzamanlı FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Bartın Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince 7 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY terör örgütü operasyonunda, örgütün askeri mahrem yapısı içerisinde olduğu şüphesi ile 10 asker gözaltına alındı.


Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında askeri mahrem yapı içerisinde olduğu tespit edilen farklı rütbelerde, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bartın Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri, Van, Gaziantep, Elazığ, İstanbul, Bursa ve Ankara illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Bartın Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 14:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsun’da Akademik Odalar Birlikteliği toplantısı yapıldı
    1. Samsun’da Akademik Odalar Birlikteliği..
    2. Samandağ Belediyesi bez çanta dağıttı
    3. Ankara'da EGO otobüsü yandı!
    4. Eskişehir'de FETÖ/PDY davalarında karar
    5. Şahin’den Fıstıkçılar Sitesi esnafına..
    6. Hisar, Bursa’nın Açık Panoramik Müzesi..
    7. Spot doğal gaz piyasasında fiyatlar..
    8. Spor Bakanı Kasapoğlu:..
    9. İngiltere'de işsizlik yüzde 3,9'a..
    10. YKS geç başvuru nasıl yapılır? ÖSYM..
    11. Jandarma 31 Mart seçimlerine hazır
    12. BTP’li Özkar’dan domates vaadi
    13. Bakan Dönmez: “Jeotermal kaynakların..
    14. Selahattin Demirtaş cezaevinden mi..
    15. Doğudaki askerlerin kabusu oldu!..
    16. Bolu’da, CHP’li başkan adayına..
    17. İstanbul'da utandıran görüntü!..
    18. Türkiye’nin Kadın Profesyoneli..
    19. Ekoturizm uygulamalarını yerinde..
    20. Fenerbahçe'den çok sert açıklama: Bizi..
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son anket sonuçları açıklandı
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı