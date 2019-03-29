7 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 32 tutuklama

İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak bir suç örgütüne yapılan operasyonda gözaltına alınan 66 şüpheliden 32’si tutuklandı. Tutuklular arasında suç örgütü lideri, yöneticileri ile çocuk istismarından hapis cezası bulunan örgüt üyesinin de olduğu belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sahte ve kaçak alkol ticareti yapan bir suç örgütü ile ilgili geçtiğimiz pazartesi günü İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Edirne, Bursa, Tekirdağ ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı operasyon düzenlemiş, haklarında yakalama kararı bulunan 83 şüpheliden 66’sı yakalanmıştı.

Çocuk istismarından aranan örgüt üyesi de tutuklandı

7 ili kapsayan sahte alkol çetesine mensup 66 şüphelinin emniyetteki sorguları tamamlandı. Bu sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden suç örgütü lideri S.A., örgüt yöneticileri Ö.A., C.U., Bulgaristan uyruklu G.H.U. ile birlikte çocuk istismarından 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve bu suçtan firari olarak aranan örgüt üyesi L.Y.’nin de aralarında bulunduğu 32 kişi, tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Savcılığa çıkarılan suç örgütü üyesi 22 kişinin tutuksuz yargılanmak üzere, 12 şüphelinin ise ‘adli kontrol’ şartı ile salıverildiği bildirildi. Kaçakçılık polisi tarafından hafta başında 7 ilde belirlenen 106 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda piyasa değeri 1 milyon 280 bin lirayı bulan 3 bin 523 şişe sahte alkollü içki, 10 bin 316 litre alkollü içki sıvısı, 16 bin 80 adet TAPDK bandrolü, kaçak eşya sevkiyatında kullanılan 5 araç, içki imalatında kullanılan araç gereçler ile binlerce doluma hazır şişelerin de olduğu malzeme ele geçirilmişti.