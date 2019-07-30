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7 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

Adana merkezli 7 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında meslekten ihraç edilen polislerin de bulunduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

30 Temmuz 2019 Salı 07:58
7 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütle irtibatlı olduğu ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen aralarında meslekten ihraç edilen polislerin de olduğu 30 şüphelinin yakalanması için Adana merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, 20'si muvazzaf 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının TSK'deki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda FETÖ'nün TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen 20'si muvazzaf, 23 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir, İstanbul, Ankara, Kayseri, Diyarbakır, Hakkari, Mersin, Gaziantep, Batman, Muğla, Yalova, Amasya, Ordu, Adana ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltı kararı verilenler arasında aktif görevde 1 teğmen, 19 astsubay ile meslekten ihraç edilen 1 teğmen ve 2 emekli astsubay olduğu belirtildi.

Öte yandan, örgütün İzmir'in Karşıyaka ilçesi kadın yapılanmasına yönelik bir başka soruşturma kapsamında da 24 kadın şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 07:58
  1. Yalova
  2. Batman
  3. Ordu
  4. Muğla
  5. Malatya
  6. Kayseri
  7. İzmir
  8. İstanbul
  9. Mersin
  10. Hakkari
  11. Gaziantep
  12. Diyarbakır
  13. Ankara
  14. Amasya
  15. Adana
  16. FETÖ
  17. operasyon

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