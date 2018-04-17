7 ilde 7 kişiye FETÖ’den gözaltı
Tokat merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın mahrem hakim ve savcılık sınavlarına hazırlık soruşturması kapsamında aralarında ihraç hakim ve savcıların da bulunduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.17 Nisan 2018 Salı 11:36
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen mahrem hakim ve savcılık sınavlarına hazırlık soruşturması kapsamında Tokat, Ankara, Adana, Bitlis, Burdur, Bursa, İstanbul illerinde ikamet eden 3’ü ihraç hakim ve savcı, 3’ü avukat ve 1’i hukuk mezunu olmak üzere toplamda 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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