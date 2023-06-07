7 Haziran 1987: Şair/Yazar Cahit Zarifoğlu'nun vefatı
Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakarak gittiler. Bugün, Şair/Yazar Cahit Zarifoğlu'nu hayırla yâd ediyoruz.
1 Temmuz 1940’ta dünyaya geldi. Çocukluğu Siverek, Maraş ve Ankara’da geçti. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatını bitirdi. Diriliş dergisinde şiirleri yayınlandı.
Arvasilerden, Seyyid Kasım Arvasi’nin kızı Berat Hanım’la evlendi ve bu evlilikten üç kız, bir erkek evladı oldu. Nikâhında şahitliğini Necip Fazıl Kısakürek yapmıştır. 1973 yılında Sarıkamış’ta vatani hizmetine başlamış, 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı’na katılmış ve 1975 yılında askerliğini tamamlamıştır.
1976 yılında Mavera dergisinin kuruluş çalışmalarında yer aldı. 7 Haziran 1987 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. Şiir, deneme, günlük, roman ve öykü türlerinde edebiyatımıza çok kıymetli eserler bırakmıştır.