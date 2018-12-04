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7 günlük bebek yol kenarına bırakıldı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yol kenarına bırakılmış 7 günlük bir bebek bulundu.

04 Aralık 2018 Salı 13:26
7 günlük bebek yol kenarına bırakıldı

Kırıkhan-Kumlu karayolu kenarında battaniyeye sarılı halde bebek bırakıldığını gören vatandaşlar durumu jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Daha 7 günlük

Sağlık ekipleri tarafından Kırıkhan Devlet Hastanesine götürülen erkek bebeğin, henüz bir haftalık olduğu tespit edildi.

Doktor kontrolünün ardından hemşireler tarafından kıyafetleri değiştirilen bebeğe mama verildi.

Hastanedeki sağlık çalışanları tarafından yoğun ilgi gören bebeğe Uğur adı konulurken, bebeğin Hatay Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edeceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 13:26
  1. Hatay
  2. 112 Acil ekipleri
  3. Kırıkhan Devlet Hastanesi
  4. Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

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