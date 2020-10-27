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Korona Virüs 7 günde 686 karantina kaçağı tespit edildi 103 işletme kapatıldı
Korona Virüs

7 günde 686 karantina kaçağı tespit edildi 103 işletme kapatıldı

İçişleri Bakanlığı ülke genelinde 7 günlük Kovid-19 tedbirleri denetimlerinin sonuçlarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 21:43:00 -
7 günde 686 karantina kaçağı tespit edildi 103 işletme kapatıldı

19-25 Ekim tarihlerinde 184 bin 267 personelin katılımıyla yapılan denetimlere ilişkin, şu ifadelere yer verildi: “66 bin 359 umuma açık istirahat ve eğlence yeri, 37 bin 727 şehir içi toplu ulaşım aracı, 14 bin 985 şehirler arası toplu ulaşım aracı, 12 bin 337 okul servisi, 17 bin 713 ticari taksi, 17 bin 691 personel servisi, 27 bin 297 fabrika/işletme, 431 AVM, 32 bin 656 cami/mescit, 5 bin 810 halı saha/spor tesisi, 14 bin 544 park, bahçe, piknik alanı, pazar yeri ve sahil bandı, 28 bin 296 işyeri, 38 bin 209 berber/kuaför/güzellik merkezi, 7 bin 169 internet kafe/salon ve elektronik oyun yeri, 3 bin 974 düğün/nikah salonu ve 431 lunapark/tematik park kontrol edildi. İzolasyona tabi kişilerin izolasyon koşullarına riayet edip etmediğini tespit etmek amacıyla yapılan denetimlerde 686 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı belirlendi. Denetimlerde tedbirlere uymayan iş yeri, fabrika, işletme, toplu ulaşım araçları ve tesislere toplam 39 bin 987 uyarı cezası verildi. 103 işletme veya iş yeri ile 125 araç faaliyetten men edildi.”

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