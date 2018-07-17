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7 gün oldu... Minik Evrim'den tek bir iz yok!

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ın bulunması için başlatılan çalışmalara havanın kararmasının ardından ara verildi.

17 Temmuz 2018 Salı 00:38
7 gün oldu... Minik Evrim'den tek bir iz yok!

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyünün yaylasında babaannesi Sati Atış'ın 10 Temmuz'da hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde kaybolduğu belirlenen 3 yaşındaki Evrim Atış'ın bulunması için başlatılan arama çalışmaları gün boyu devam etti.

Çalışmalar kapsamında Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ormanlık alanda yoğunlaşırken, diğer ekipler de "Mavi" ve "Abrek" isimli arama köpekleriyle köye yakın yerleri taradı.

ÇALIŞMALARDAN SONUÇ ALINAMADI

Köylülerin de desteğiyle AFAD ve jandarma ekiplerinin arazide yürüttüğü çalışmalardan sonuç alınamadı. Havanın kararmasıyla çalışmalara ara verildi. Öte yandan küçük kızın aile fertleriyle yakınlarının da ifadelerinin alındığı, kayıp Evrim'in evinde, çadırlarda ve köydeki metruk binalarda aramaların yapıldığı soruşturma çok yönlü devam ediyor.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 00:38
  1. Tokat
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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