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7 gün anne babasını taşıdı... Türkiye yardım elini uzattı

7 gün boyunca anne ve babasını küfesinde taşıyan Muhammed Eyüp ve ailesine Türkiye sahip çıktı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 00:31
7 gün anne babasını taşıdı... Türkiye yardım elini uzattı

Yarım asırdan fazla bir süredir devamlı zulme uğrayan Rohingya halkı sürekli olarak Arakan’dan göç etmek zorunda kalıyor. Ağustos 2017’de başlayan ve eşi benzeri olmayan son göç dalgası, Arakan’daki zulmün hangi boyutlara ulaştığını tam anlamıyla gösteriyor. Yaşanan son krizden bu yana yaklaşık 800 bin kişi Bangladeş’e göç etmek zorunda kaldı. Son göçle birlikte Bangladeş’te yaşayan Rohingyaların sayısı 1 milyon 300 bine ulaştı. Bunlardan 1.1 milyon kişinin kaydı tamamlanmış durumda. Kalanların kayıt işlemleri ise hala devam ediyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı ise 1996’dan beri Arakan için çalışma yürütüyor. İHH, Arakan çalışmaları esnasında Myanmar, Bangladeş, Hindistan, Nepal, Malezya, Tayland ve Endonezya’daki mazlum Rohingya halkına yardım ulaştırdı. 24 Ağustos’tan bugüne İHH’nın Arakan çalışmalarından yaklaşık 835 bin kişi faydalandı. İHH’nın yardım ulaştırdıkları arasında 7 gün boyunca anne ve babasını küfesinde taşıyan Muhammed Eyüp ve ailesi de bulunuyor.

HER TÜRLÜ İHTİYAÇLARI KARŞILANDI

İHH, Muhammed Eyüp’ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek annesi Asya Hatun’un tedavi süreci için yardım istemesini karşılıksız bırakmayarak annesini ambulansla T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından bölgede kurulan sahra hastanesine götürdü. AFAD tarafından da desteklenen hastanede Eyüp, annesi Asya Hatun ve eşinin tedavileri gerçekleştirildi. Anne Asya Hatun’a İHH tarafından tekerlekli sandalye de hediye edildi. Asya Hatun, 2008 yılından bu yana felçi olarak yaşama tutunmaya çalışıyordu.

İHH, Bangladeş’in Cox’s Bazar şehrindeki Kutupalong Kampı’nda yaşamını sürdürmeye çalışan Muhammed Eyüp ve ailesine ayrıca insani yardım malzemesi ulaştırarak gerekli tüm ihtiyaçlarını karşıladı. İHH, bölgedeki şartların uygunluğuna göre Muhammed Eyüp’ün evini de yenileyecek.

Muhammed Eyüp kimdir?

7 gün boyunca sepette taşıdığı anne-babasını zulümden kurtaran Arakanlı genç Muhammed Eyüp, zulme göz yumanlara insanlık dersi verdi. Akıllara kazınan fotoğraf karesinde yaşadığı korku yüzüne yansıyan genç, Myanmar’daki zulmün uzun süre unutulmamasını sağladı. Yalın ayak anne ve babasını taşıyarak insanlık dramının en acı karesi olarak hafızalara kazınan Muhammed Eyüp, zulümden kurtardığı babasını 2 ay önce kaybetti. Verdiği son röportajda Eyüp, yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

“Myanmar askeri evlerimizi yakıyor, kadınlara tecavüz ediyordu. Masum Arakanlıları öldürüyorlardı. Bu yüzden ülkemizi terk edip yollara düştük. Dağlardan, tepelerden, bataklıklardan yalın ayak yürüyerek Bangladeş’e ulaştık. Bizi ne beklediğini bilmiyorduk. Burada, Kutupalong mülteci kampında hiç beklemediğimiz zorluklarla karşılaştık. Buraya geldiğimizden 45 gün sonra babam hayatını kaybetti. Annem hem felç hem de başka bir kaç hastalığı daha var. Tedavi görmezse annem de hayatını kaybedecek. Bize insani yardımda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Bu konuda annemin tedavisi için Erdoğan’dan yardım bekliyorum.”

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Anne Asya Hatun ise oğluna olan bağlılığını, "Tek oğlum olan Muhammed Eyüp’ün hayatta başarılı olmasını istiyorum. Ona iyi bir gelecek diliyorum. Dünyada oğlumdan başka hiçbir şeyim yok" cümleleriyle özetlemişti.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 00:31
  1. İHH İnsani Yardım Vakfı
  2. İHH
  3. Arakan
  4. Muhammed Eyüp
  5. Cox’s Bazar
  6. Bangladeş

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