7 gün açık bilgievi

Cengiz Almış İstanbul

Çağımızın getirdiği teknolojik imkanlar çocukların teknoloji ve oyun bağımlısı olmasına neden oluyor. İnternet kafelerden çıkmayan çocuklar hem fiziksel hem de zihinsel sorunlarla karşı karşıya kalması yetkilileri harekete geçirdi. Bu sorunun çözümü için yola çıkan Sancaktepe Belediyesi bilgievleri kurdu. Bu evlerde öğrenciler ödevlerini eğiticiler gözetiminde yapabileceği, ailelerin gönül rahatlığıyla çocuklarını gönderebileceği bir ortam sunan ve tüm hizmetlerin ücretsiz verildiği bilgievleri, Sancaktepeli minikleri geleceğe hazırlıyor. Öğrenciler, gönüllü olarak görev yapan öğretmenler eşliğinde ders görüyor. Haftanın 7 günü sabahtan akşama kadar açık olan ve çocukları internet kafelerden kurtaran bilgievlerinde, öğrencilere, okul ödevlerini yapmaları konusunda da yardımcı olunuyor. Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü 20 bilgi evinde 65 binin üzerinde öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, “Bilgi evlerimizde gençlerimiz, günün teknolojik imkânlarıyla geleceğe hazırlanıyor. Milli ve manevi değerlerine bağlı, özgüveni yüksek, kültürlü bireyler olarak yetişiyor” dedi. Bilgi evlerinden 65 bin öğrencinin faydalandığı belirtiliyor.