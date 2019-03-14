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7. "Gelecek Gençlerle Başlar" konferansı yapıldı

Ağrı Belediyesi tarafından öğrencilerin gelişimine yönelik başlatılan "Gelecek Gençlerle Başlar" Konferansları devam ediyor.

14 Mart 2019 Perşembe 18:04
7. "Gelecek Gençlerle Başlar" konferansı yapıldı

Ağrı Belediyesi tarafından öğrencilerin gelişimine yönelik başlatılan "Gelecek Gençlerle Başlar" Konferansları devam ediyor.


Ağrı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen "Gelecek Gençlerle Başlar" konferansının 7’ncisi Doç. Dr. Mehmet Salih Geçit’in katılımı ile gerçekleşti. Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen konferansta 9 ve 10’uncu sınıf öğrencilerine Kur-an’da gençlik ve Hz. Peygamberin gençlere tavsiyeleri konusu anlatıldı. Kur’an-ı Kerim’de yer alan kıssalardan, Kur’an’ın gençlere yönelik sunduğu ahlaki ilkeleri ve değerleri anlatan Doç. Dr. Geçit, gençlik değerlerinin neler olması gerektiğini Kur’an’dan örnekler vererek açıkladı. Gençlerin yaşamlarını peygamberlerin ahlak anlayışıyla şekillendirmeleri gerektiğini söyleyen Geçit, gençlerin şüphelerinin ancak tutarlı ve mantıklı izahlarla giderilebileceğini ve taklidî imandan tahkikî imana ancak bu yolla gidileceğini belirtti.


Konferans sonrası Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Edip Çağlayan, Doç. Dr. Mehmet Salih Geçit’e teşekkürlerini sunarak plaket takdim etti.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 18:04
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