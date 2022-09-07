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Tarih 7 Eylül 1925: Türkiye’nin İlk Güzel Bacak (!) Müsabakasının Yapılması
Tarih

7 Eylül 1925: Türkiye’nin İlk Güzel Bacak (!) Müsabakasının Yapılması

07 Eylül'de Türkiye'de neler yaşanmıştı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Türkiye’nin İlk Güzel Bacak (!) Müsabakasının Yapılması, CHP’de Tecavüz Skandallarının Zirve Yapması. Detaylar haberimizde.

Yeniakit Publisher
2022-09-07 07:03:00 - 2022-09-07 07:05:03
7 Eylül 1925: Türkiye’nin İlk Güzel Bacak (!) Müsabakasının Yapılması

7 Eylül 1925: Türkiye’nin İlk Güzel Bacak (!) Müsabakasının Yapılması 

Cumhuriyet Gazete'sinin verdiği şu haber gönül verilen “Batılılaşma hamlelerinden” biriydi: “Evvelki akşamki Güzel Bacak müsabakasına dört hanım iştirak etmiştir.” 

Bir başka “Batılılaşma” örneği, 1927 Aralık ayının 15’inde gazetelerde görülen “Sarıkamış’ta, askerî ve mülkî erkânın katıldıkları muhteşem bir “balo” haberiydi.

 

Falih Rıfkı, bir yabancı ağzından başka bir Batıcılık tablosunu da şöyle çizmektedir: “Geri bir toplumu ilerletecek en uygun demokrasi (!) tarzını Atatürk bulmuştur. Türkiye’de bir iki yüzyıl sonra göremeyeceğimizi, onun rejimi altında gördük. Ben 1932 yılında, güney illerinden birinin halkevinde bir Ramazan günü, hanımlı erkekli öğle yemeği yemiştim. Kimsenin yan baktığı yoktu.’ (Kabaklı,1989:369) 

İlk güzellik yarışmalarında adaylar bir masanın üzerine çıkartılır, jüri de etrafındaki sandalyelere otururdu.

Dönemin şahitlerinden Münevver Ayaşlı gelişmeleri şöyle anlatır: Ankara’da ilk Cumhuriyet Balosu, Yahudi Fresko’nun barında verildi. Bu baloya, Fransız Büyükelçisi, kızı ve oğlu da davetli idiler. Gazi teşrif ettiler ve ilk dansı Fransız sefirinin çok güzel kızı ile yaptılar. (Ayaşlı,2003:133) 


                         Ankara’da ilk Cumhuriyet Balosu

(…) Ankara’nın marşı Valencia ile Fleur d’Amour idi. Bütün ekabir balolarda bu havalar ile dans ediyorlardı. Jet sosyetede, küçük Deka gramofonlarında bu havalar çalınıyor, bunlarla dans ediliyor ve şarkılar söyleniyordu. (Ayaşlı,2003:136)

 

7 Eylül 2021: CHP’de Tecavüz Skandallarının Zirve Yapması 

Erzurum'dan sonra bir rezalet de Ankara Yenimahalle'de. CHP'lilerin seri tecavüz vakalarının sayısı 20’yi yaşarken parti yönetimi hala sessiz.


CHP'nin Erzurum'daki taciz rezaletinde yeni detaylara ulaşıldı. Kayıtların yayınlanmasının ardından istifa etmek zorunda kalan il başkanı Bülent Oğuz'un susması için taciz ettiği kadına önce para teklif ettiği ret cevabı alınca da tehdit ettiği ortaya çıktı.




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Yorumlar

Uğur

Kadın sanki hür, korunan, evli kadın değilmiş veya istese evlenip öyle olamazmış da kanunen köleymiş gibi kocasından veya velisinden başkasının emri altında çalışırsa azgın zengin erkek iş arkadaşı ve özellikle azgın kudretli erkek patron onu kendisiyle beraber azdırmak amacıyla ona bu şekilde kolayca baskı yapabilir ve muhtemelen yapacaktır. Bir kadın kocası olmayan bir erkeğin emri veya etkisi altında çalışırsa ve erkekte sadece biraz azgınlık, biraz ahlak zaafı varsa isteyecektir ki arada daha da yakın bir alt-üst ilişkisi oluşsun. Hadi (sosyal medyada gördüğüm yerinde bir tabirle) "Cinsel Heyecan Partisi"nin ve Zillet İttifakının zenginleri ve yetkilileri zaten böyle bir sosyal çark istiyorlar da bizimkilere ne oluyor? Niçin kadınları kocalar yerine patronlar ve âmirler ve zengin iş arkadaşlarına yakınlaştırıp bu şekilde onların emri altına veriyorlar ve böylece aynen Zillet İttifakının emrettiği şekilde aileleri yıkıp soyumuzu kurutuyorlar ve ülke ekonomisini bozarak uluslararası zenginler ve bürokratların gayri-milli ekonomisini takviye ediyorlar? CHP'li kodamanlar ve onların uluslararası efendileri onları da mı köleleştirdi?

Gökhan ÇEVİK

Okullarda da böyle mezuniyet törenleri düzenleniyor. Buna itiraz edip islama uymadığını söylediğimizde zihinleri ele geçirilmiş kardeşlerimiz itiraz ediyor. Acilen en başta tüm milli eğitim camiası milli olmanın gereğini yerine getirebilecek şekilde eğitilip milli manevi değerlere sözde değil Sütçü imam gibi özde bağlı olacak, namusunu küffara çiğnetmeyecek şekilde bilinçlendirilmesi gerekiyor
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