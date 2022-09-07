7 Eylül 1925: Türkiye’nin İlk Güzel Bacak (!) Müsabakasının Yapılması

Cumhuriyet Gazete'sinin verdiği şu haber gönül verilen “Batılılaşma hamlelerinden” biriydi: “Evvelki akşamki Güzel Bacak müsabakasına dört hanım iştirak etmiştir.”

Bir başka “Batılılaşma” örneği, 1927 Aralık ayının 15’inde gazetelerde görülen “Sarıkamış’ta, askerî ve mülkî erkânın katıldıkları muhteşem bir “balo” haberiydi.





Falih Rıfkı, bir yabancı ağzından başka bir Batıcılık tablosunu da şöyle çizmektedir: “Geri bir toplumu ilerletecek en uygun demokrasi (!) tarzını Atatürk bulmuştur. Türkiye’de bir iki yüzyıl sonra göremeyeceğimizi, onun rejimi altında gördük. Ben 1932 yılında, güney illerinden birinin halkevinde bir Ramazan günü, hanımlı erkekli öğle yemeği yemiştim. Kimsenin yan baktığı yoktu.’ (Kabaklı,1989:369)





İlk güzellik yarışmalarında adaylar bir masanın üzerine çıkartılır, jüri de etrafındaki sandalyelere otururdu.

Dönemin şahitlerinden Münevver Ayaşlı gelişmeleri şöyle anlatır: Ankara’da ilk Cumhuriyet Balosu, Yahudi Fresko’nun barında verildi. Bu baloya, Fransız Büyükelçisi, kızı ve oğlu da davetli idiler. Gazi teşrif ettiler ve ilk dansı Fransız sefirinin çok güzel kızı ile yaptılar. (Ayaşlı,2003:133)





Ankara’da ilk Cumhuriyet Balosu

(…) Ankara’nın marşı Valencia ile Fleur d’Amour idi. Bütün ekabir balolarda bu havalar ile dans ediyorlardı. Jet sosyetede, küçük Deka gramofonlarında bu havalar çalınıyor, bunlarla dans ediliyor ve şarkılar söyleniyordu. (Ayaşlı,2003:136)





7 Eylül 2021: CHP’de Tecavüz Skandallarının Zirve Yapması

Erzurum'dan sonra bir rezalet de Ankara Yenimahalle'de. CHP'lilerin seri tecavüz vakalarının sayısı 20’yi yaşarken parti yönetimi hala sessiz.







CHP'nin Erzurum'daki taciz rezaletinde yeni detaylara ulaşıldı. Kayıtların yayınlanmasının ardından istifa etmek zorunda kalan il başkanı Bülent Oğuz'un susması için taciz ettiği kadına önce para teklif ettiği ret cevabı alınca da tehdit ettiği ortaya çıktı.









