0553 313 94 23

7 binanın boşaltılmasına neden olan duvar yeniden yapıyor

KOCAELİ (İHA) – İzmit’te gece vakti çökerek 7 binanın boşaltılmasına neden olan bir apartmana ait istinat duvarı, İzmit Belediyesi ekiplerince yeniden yapılıyor.

27 Haziran 2019 Perşembe 14:00
7 binanın boşaltılmasına neden olan duvar yeniden yapıyor

KOCAELİ (İHA) – İzmit’te gece vakti çökerek 7 binanın boşaltılmasına neden olan bir apartmana ait istinat duvarı, İzmit Belediyesi ekiplerince yeniden yapılıyor.


İzmit Belediyesi ekipleri, Bekirdere M. Çağlar Sokak’ta geçtiğimiz hafta yoğun yağış sonucunda istinat duvarının çökmesi sonucu evleri boşaltılan vatandaşların mağduriyetini gidermek için harekete geçerek bölgede çalışma başlattı. Duvar çökmesinin hemen ardından bölgeye giden ekipler, ilk etapta 7 binada 23 dairenin boşaltılmasını sağladı. Daha sonra ise İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de bizzat bölgeye giderek vatandaşlarla mağduriyetin kısa sürede giderileceğini söyledi. Teknik ekiplerin incelemesinin ardından İzmit Belediyesi ekipleri söz konusu yerde çalışma başlatıldı.


M. Çağlar Sokak’da yağışlardan kaynaklı yıkılan duvarın yerine 26 metre uzunluğunda 3,5 metre yüksekliğinde iki kademeli betonarme duvarın yapımı devam ediyor. 15 metreküp hazır beton kullanılacak olan duvarın kısa süre içinde bitirileceğini söyleyen İzmit Belediyesi yetkilileri, “Duvarın yapımı biter bitmez ilgili kurumlarla temasa geçilerek vatandaşların evlerine girmelerine izin verilecek” dediler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 14:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransa’daki 2015 saldırılarıyla ilgili Almanya’da bir Boşnak’a gözaltı
    1. Fransa’daki 2015 saldırılarıyla ilgili..
    2. Çinli firmadan Düzce’ye yatırım
    3. Uluslararası öğrenciler, Kocaeli’ne..
    4. Yurt dışında yerleşiklerin hisse..
    5. Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü..
    6. AK Parti’li Mersinli’den sert..
    7. Silivri’de kaçak ve sahte içki..
    8. Elazığ'da kiraz hasadı şenliği
    9. Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı
    10. ’Ramazan ve İnfak’ temalı ersim ve..
    11. Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Türk:
    12. Belediye ifşa etti! Asılarak ağacı..
    13. Hamas'tan "Bahreyn halkının..
    14. Diyarbakır’daki çatışmanın görüntüleri..
    15. Diyarbakır’da Sur mağdurları evlerine..
    16. Milletvekili Çakırözer’den ’Çifteler..
    17. 'Çalmaya geliyorlar!' Rusya..
    18. TESKİ’den 2019-2024 toplantıları
    19. Bursa'nın önde gelen projelerinin..
    20. Kayseri Şeker, pancar tarımında..
    21. Korkutan yılan yakalanarak doğal..
    22. Tankerde çıkan yangında yaralanan..
    23. İşçilerden hayat kurtaran bağış
    24. Tekneye bağlı paraşütle 50 metreden..
    25. Esenyurt’ta polis memurunun ölümden..
    26. Tunus'un başkentinde intihar saldırıları
    27. Buzağılar güzellikleri ile yarıştı
    28. Şampiyon yüzücülerdenEskici’ye..
    29. Lübnan'da emekli askerlerden bütçe..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Anında harekete geçtiler… CNN’de skandal ‘Erdoğan’ soruları
    Anında harekete geçtiler… CNN’de skandal ‘Erdoğan’ soruları
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!