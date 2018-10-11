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7 bin bekçi alımı sınavı ne zaman ve mahalle bekçiliği sınav konuları 2018

7 bin mahalle bekçisi alımı için başvuruda bulunan adaylar 21 Ekim’de sınava girecek. Bekçilik sınavını yapacak olan MEB, Bekçilik sınavına ilişkin sınav giriş belgesini yayınladı. Peki bekçilik sınavına girecek adaylara hangi konulardan sorular yöneltilecek? Bekçilik sınav konuları neler?

11 Ekim 2018 Perşembe 18:10
7 bin bekçi alımı sınavı ne zaman ve mahalle bekçiliği sınav konuları 2018

7 bin mahalle bekçisi alımı için başvuruda bulunan adaylar 21 Ekim’de sınava girecek. Bekçilik sınavını yapacak olan MEB, Bekçilik sınavına ilişkin sınav giriş belgesini yayınladı. Peki bekçilik sınavına girecek adaylara hangi konulardan sorular yöneltilecek? Bekçilik sınav konuları neler?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavı 21 Ekim 2018 günü saat 10:00’da başlayacak. Adaylara 100 soruyu yanıtlamaları için 120 dakika verilecek. Bekçilik sınavında adaylara Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür alanından soruları sorulacak.

Hangi dersten ne kadar soru sorulacak?

Türkçe ( Ortaöğretim düzeyi ) 20 soru

Sosyal Bilgiler ( İlköğretim düzeyi ) 15 soru

Fen Bilgisi ( İlköğretim düzeyi ) 15 soru

Hayat Bilgisi ( İlköğretim düzeyi ) 15 soru

Matematik ( İlköğretim düzeyi ) 15 soru

Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi ) 20 soru olmak üzere toplamda 100 sorudan oluşacak

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 7 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapacak. Haziran ayından ön başvuruları tamamlanan ve Temmuz ayından sağlık kontrolünden geçerek başvurularını şahsen tamamlayan adaylar 21 Ekim 2018 günü saat 10:00’da yazılı sınava girecek. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) yapılan açıklamada 7 bin mahalle ve çarşı bekçisi alımı için sınava girecek adayların giriş belgelerinin 11 Ekim 2018 günü yayımlanacağını duyurdu. Buna göre adaylar erişime açıldığında www.meb.gov.tr adresinden sınav giriş belgelerine ulaşabilecek.

Bekçilik sınav soruları 22 Ekim’de sınav sonuçları ise 7 Kasım’da açıklanacak

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavının cevap anahtarı 22 Ekim günü www.pa.edu.tr adresinden yayımlanacak. Sınava giren adayların sonuçları ise 7 Kasım 2018 günü www.meb.gov.tr ve www.pa.edu.tr adresinden açıklanacak.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 18:10
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