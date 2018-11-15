Bekçi alımları 7 bin 21 bekçi alımları ne zaman Bekçi alımı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler

Polis Akademisi bekçi alımlarına ilişkin son dakika müjdesini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi. Bakan Soylu, 11 bin 624 bekçi alımının olduğunu 7021 daha bekçi alımının yapalacağını söyledi. Peki bekçi alım başvuruları ne zaman? 7 bin 21 bekçi alımları şartı nedir?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bekçi alımlarına ilişkin şunları söyledi: “Halen 11 bin 624 bekçimiz görev başındadır. 7 bin 21 bekçimizin alım süreçleri devam etmekte, 10 bin kadro ise ihdas edilmiştir. Nihai hedefimiz ise 30 bin rakamına ulaşmaktır.”

Bekçi alım başvuru şartları neler?

Bekçi olabilmek için başvuran adayların Türk vatandaşı olması, lise ve dengi okul mezunu olması ve başvurdukları illerde en az bir yıl ikamet etmeleri gerekiyor. Ayrıca adaylardan 30 yaşından yukarı olmama, görev yapmaya engel bir hastalığı bulunmama, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmama gibi şartlar aranıyor. Aranan şartları taşıyanlar, öncelikle sözlü sınava tabi tutulacak, sözlü sınavdan geçerli not alan adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacak. Yazılı sınav sonuçlarına göre asil ve yedek aday listesi belirlenecek. Bekçi alımı başvuruları henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haber sitemizde yada https://www.pa.edu.tr/ Polis Akademisi'nin resmi internet sayfasından öğrenebilirsiniz.