  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs 7 aylık hamile Tuğba öğretmen koronavirüse yenildi
Korona Virüs

7 aylık hamile Tuğba öğretmen koronavirüse yenildi

Çankırı'da 7 aylık hamile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Tuğba Bekel, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 14:31:00 -
7 aylık hamile Tuğba öğretmen koronavirüse yenildi

Çankırı'da özel bir kolejde çalışan Tuğba Bekel (28),kısa bir süre önce koronavirüse yakalandı. Hamile olması nedeniyle tedavisine Ankara Şehir Hastanesi'nde devam edilen Bekel'in durumu zaman içerisinde ağırlaştı.

Bebek sezaryen ile alındı

İHA'nın haberine göre, Bekel'in 7 aylık bebeği de sezaryen ile alınarak küvöze konuldu. Entübe edilen genç öğretmen, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Sevenlerini yasa boğan Tuğba Bekel, bugün sabah saatlerinde memleketi Çankırı'da toprağa verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kamyona arkadan çarpan sürücü yaşamını yitirdi
Aktüel

Kamyona arkadan çarpan sürücü yaşamını yitirdi

Tekirdağ'da, seyir halindeki kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Balbay'dan skandal sözler: Teröristleri eğittik
Gündem

Balbay'dan skandal sözler: Teröristleri eğittik

Canlı yayında Eski CHP'li milletvekili Mustafa Balbay, Türkiye'yi teröristleri eğitmekle suçlayarak bir skandala imza attı.
O ülkedeki şiddet olaylarında bir haftada 239 kişi hayatını kaybetti
Dünya

O ülkedeki şiddet olaylarında bir haftada 239 kişi hayatını kaybetti

Afrika ülkesi Nijerya'daki şiddet olaylarında silahlı saldırılarda geçen hafta 239 kişinin öldürüldüğünü iddi edildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay