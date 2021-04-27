7 aylık hamile Tuğba öğretmen koronavirüse yenildi
Çankırı'da 7 aylık hamile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Tuğba Bekel, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Çankırı'da özel bir kolejde çalışan Tuğba Bekel (28),kısa bir süre önce koronavirüse yakalandı. Hamile olması nedeniyle tedavisine Ankara Şehir Hastanesi'nde devam edilen Bekel'in durumu zaman içerisinde ağırlaştı.
Bebek sezaryen ile alındı
İHA'nın haberine göre, Bekel'in 7 aylık bebeği de sezaryen ile alınarak küvöze konuldu. Entübe edilen genç öğretmen, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Sevenlerini yasa boğan Tuğba Bekel, bugün sabah saatlerinde memleketi Çankırı'da toprağa verildi.