7 aylık hamile kadına kamyonet çarptı, vatandaşlar seferber oldu

Esenyurt’ta 7 aylık hamile yabancı uyruklu kadına kamyonet çarptı. Vatandaşlar yaralı kadının başında adeta seferber olurken iddiaya göre meraklı sürücülerin oluşturduğu trafik yüzünden ambulans olay yerine geç geldi.

Olay, Esenyurt Bulut Durağı mevkisinde saat 16.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sola doğru dönüş yapan kamyonet sürücüsü iddiaya göre, sol tarafından parklanan araç yüzünden karşıdan karşıya geçen Özbekistan uyruklu kadını göremedi. Özbekistan uyruklu kadın kamyonetin çarpması ile yere düştü. Kadının yanında bulunan eşi ve arkadaşları büyük panik yaşadı. Çevredeki vatandaşlar hamile kadına yardımcı olarak 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Meraklı sürücüler yüzünden yol trafiğe tıkanırken ambulans ekipleri olay yerine varmakta büyük güçlük yaşadı. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından hamile kadını hastaneye kaldırırken kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hamile kadının eşinin ise olay yerinde büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

Polis, kaza sonrası kamyonet sürücüsünü ifadesini almak üzere karakola götürdü.