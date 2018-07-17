7 aylık bebek nasıl beslenmelidir?

İster çiçeği burnunda bir anne olun isterse herkese taş çıkartabileceğinizi düşündüğünüz deneyimli bir anne... Konu bebeğinizin beslenmesine gelince bütün soru işaretleri de gıdalarla birlikte masaya konulmaya başlar. Tamda bu yüzden her annenin, bebeğinin beslenmesi konusunda bilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır.

Her ay değişmekte olan bebeklerin beslenme alışkanları 7. ayda nasıl olmaktadır ve annelerin nelere dikkat etmesi gerekir? Öncelikle bilmeniz gereken şu ki bebeğiniz her gıdayı sevmek zorunda ve sizin belirlediğiniz miktarda yemek zorunda değil.

Tüm annelerin yaptığı hata bebeğine zorla yemek yedirmek. Hem de bebeğine nasıl zarar verdiğini bilmeden! Bu dönemde beslenme konusunda yaşanan problemler, zorlamalar ileride karşınıza ciddi yeme bozuklukları olarak çıkabilmektedir. O yüzden bırakın bebeğiniz nasıl istiyorsa öyle beslensin. Tabi bu demek değil ki bebeğinizin beslenmesini önemsemeyin.

Bebeklerin gelişim özelliklerine baktığımızda 7. ayda nesneleri rahatça ellerinde tutabildiklerini ve kendi başlarına yemek yeme konusunda istekli olduklarını görürüz. Bu aslında sizin için bir işaret sevgili anneler.

Yani bırakın mama sehpasında bebeğiniz gönlünce yemek yemeyi deneyimlesin. Bu evrede annelerimizin oldukça sabırlı olması gerekmektedir. Etrafın ve bebeğimizin kirlenmesine biraz göz yummalıyız.

Sıvı gıdalardan katı gıdalara geçiş yapılan bu dönemde besinlerin kıvamını günden güne artırmalıyız. Öncelikle sulu gıdalara göre daha dişe dokunur kıvamda olan püreleri tercih edebiliriz.

Yavaş yavaş bebeğinizi katı gıdalara alıştırırken kendi yediğiniz yemeklerin tuz ve şeker eklenmemiş halini bebeğinize yedirmeyi tercih edebilirsiniz. Bu dönemde; ezilmiş tuzsuz süzme peynir, rendelenmiş meyveler, kaba püre haline getirilmiş sebzeler bebeğinize verebileceğiniz gıdalar arasındadır.

Ayrıca et ya da derisi alınmış tavuk etini çok küçük doğrayarak bebeğinize yedirebilirsiniz. Ekmek konusunda ise bebeğinizin boğazına kaçmasını önlemek için sert kabuğunu alıp sadece içini vermeyi tercih etmelisiniz.

Bebeğinizin gelişim özelliklerini göz önünde bulundurup, bebeğinizin büyümesini ve beslenmesini doğal akışına bırakırsanız kesinlikle mutlu ve sağlıklı bir bebeğiniz olacaktır. Telaşa kapılmayın ve yeterli miktarda uygun yiyeceklerle bebeğinizi besleyin.

Bir de yemek yemeyi eğlenceli hale getirmeyi unutmayın. Bu da siz annelerin yaratıcılığına kalmış... Size yardımcı olması açısından örnek bir menü de aşağıdadır.

ÖRNEK MENÜ

SABAH:

1 yumurta sarısından bir nohut kadar vererek başlayabilirsiniz, yanında bir tatlı kaşığı kadar süzme peynir verebilirsiniz. (Bir kaç gün içinde yumurta sarısı ve peynir miktarı iki katına çıkabilir, biraz ekmek içi ve zeytin yağı ilavesiyle verilebilir, bir çay kaşığı kadar da pekmez verebilirsiniz.)

İçecek olarak ıhlamur, rezene çayı verebilirsiniz ama sıvıyı fazla verirseniz öğüne yer kalmaz, çay kaşığı ile az az yutmasını kolaylaştırması adına verebilirsiniz.

ÖĞLEN:

Pirinç unlu balkabağı püresi

İKİNDİ:

Sütsüz gün kurusu kayısı Muhallebisi

AKŞAM:

Yoğurt ve bezelye püresi

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.