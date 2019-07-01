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Kahreden haber! 7 aylık bebek, hastaneye götürülürken kazada öldü

Eskişehir'de TIR'la otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 aylık bebek öldü, anne ve babası ağır yaralandı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 18:53
Kahreden haber! 7 aylık bebek, hastaneye götürülürken kazada öldü

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 aylık bebek öldü, anne ve babası ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Canpolat E. yönetimindeki 06 AU 8697 plakalı TIR, Yaverören Mahallesi Tavşantepe mevkisinde Abdullah Bal'ın kullandığı 34 EAZ 82 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan sürücü ile eşi Kader Bal, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne, 7 aylık bebekleri Elif Bal ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Elif Bal, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan çiftin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu arada Bal ailesinin, Şanlıurfa'dan Eskişehir'e geçici tarım işçisi olarak geldiği, bebekleri Elif Bal'ı tedavi için hastaneye götürdükleri öğrenildi.

TIR sürücüsü gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 18:53
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