THY- Euroleague
0553 313 94 23

7 aydır havalimanında vize bekleyen Suriyeliye Kanadalılar sahip çıktı

Malezya'nın Kuala Lumpur Havalimanı'nda 7 aydır kendisine vize verecek ülke arayan Suriyeli Hassan Al Kontar'a, British Columbia Müslümanlar Derneği iş buldu- Al Kontar, bir otelde çalışmak üzere Vancouver'a götürüldü

27 Kasım 2018 Salı 23:37
7 aydır havalimanında vize bekleyen Suriyeliye Kanadalılar sahip çıktı

TORONTO (AA) - Suriye'de Esed rejimi saldırılarından kaçan ancak Kuala Lumpur Havalimanı'nda 7 ay yaşamak zorunda kalan Suriyeli Hasan Al Kontar, Kanadalı bir grubun yardımıyla Vancouver'a getirildi.

Malezya'nın başkentindeki Kuala Lumpur Havalimanı'nın transit bölümünde 7 ay kalan, 2 ay da Malezya Gözaltı Merkezi'nde tutulan Al Kontar'a (37), British Columbia Müslümanlar Derneğinin öncülüğünde Kanada'da iş bulundu.

Al Kontar'a, British Columbia Müslümanlar Derneği ile British Columbia eyaletinin Whistler kenti sakinlerinden Laurie Cooper'ın organize ettiği bir grup Kanadalı sponsor oldu.

Yerel basına konuşan Al Kontar, "Dışarı çıkacağımı söylediklerinde inanamadım. Kanada'ya ulaşana kadar da her şeyin bittiğinden emin olamadım." dedi.

Aylardır Suriye'ye iade edilme korkusuyla yaşadığını ve artık o günlerin geride kaldığını söyleyen Al Kontar, "En çok sıcak bir duşu özledim." diye konuştu.

Vancouver'a getirilen Kontar'ın, Whistler kentinde bir otelde çalışacağı belirtildi.

- Instagram'dan havalimanı yaşantısını paylaşıyordu

Al Kontar'ın serüveni 2011'deki Suriye kriziyle başladı. Birkaç yıl boyunca Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) sigortacılık yapan Kontar, burada çalışma iznini yitirdi.

Geçen martta Kuala Lumpur Havaalanı'ndaki bir uçuştan geri çevrilen Al Kontar, Malezya'da çalışma izninin dolmasıyla kendisine vize verecek ülke arayışına girdi.

Bu sırada, havalimanının transit bölümünde kalan Al Kontar, Instagram'dan "hassan_alkontar" kullanıcı adıyla havalimanındaki yaşantısına dair paylaşımlarda bulundu.

Instagram'da 20 bin takipçiye ulaşan Al Kontar, Kanada'ya gideceği haberini de yine hesabından duyurdu.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 23:37
  1. 7 aydır Malezya Havaalanı'nda yaşayan Suriyeli Kanada’ya getirildi
  2. British Columbia Müslümanlar Derneği
  3. Hasan Al Kontar
  4. Kanada

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaşıkçı derneğinden G20 üyelerine Veliaht Prens bin Selman uyarısı
    1. Kaşıkçı derneğinden G20 üyelerine..
    2. Mısır'da 3 bin yıl öncesine ait 8..
    3. Venezuelalı eski siyasetçiye ABD'de..
    4. ABD, '30 bin kişilik terör ordusu'nu..
    5. Boğaz 'orkoz' nedeniyle gemi geçişine..
    6. Trump'tan Amerikan otomobil devine..
    7. Arsenal'in UEFA Avrupa Ligi maçı..
    8. Taksiciye kanlı saldırı!
    9. İsrail'in BM Daimi Temsilcisi..
    10. Venezuelalı eski siyasetçi ABD'de..
    11. Orta Doğu barış planı 2019 başında..
    12. CHP Genel Merkezi düğmeye bastı:..
    13. "Casusluk"tan gözaltına alınan Fransız..
    14. 7 aydır havalimanında vize bekleyen..
    15. Voleybol: Erkekler CEV Kupası
    16. Mustafa Cengiz'den Moskova..
    17. ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı..
    18. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi..
    19. Trump'tan Prens Selman'a şok!
    20. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Kulisleri sallayan iddia
    AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Kulisleri sallayan iddia
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    İslam'a karşı FETÖ-Alman operasyonu!
    İslam'a karşı FETÖ-Alman operasyonu!

    Günün Karikatürü

    28 Kasım 2018
    Prens Selman görüşmek istedi, Erdoğan bakın ne cevap verdi
    Prens Selman görüşmek istedi, Erdoğan bakın ne cevap verdi
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...