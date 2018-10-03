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7 aydır havalimanında kalan Suriyeli tutuklandı!

Suriye'de devam eden savaş nedeniyle ülkesine dönmek istemeyen ve yedi aydır Malezya'daki havalimanında kalan Suriyeli tutuklandı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 15:06
7 aydır havalimanında kalan Suriyeli tutuklandı!

Suriye'de yedi yıldır devam eden savaş nedeniyle ülkesine dönmek istemeyen ve dönmesi durumunda askere gitmek zorunda kalacağını belirterek yedi aydır mahsur kaldığı Kuala Lumpur Havalimanı'ndaki terminalde konaklayan Suriyeli Hasan el-Kontar, Malezya polisi tarafından tutuklandı.

Yetkililer, 7 Mart'tan beri kaldığı havalimanında geçirdiği süre boyunca uluslararası basının ilgisini çeken ve başından geçenler 2004 yapımı Terminal filminde anlatılan hikâyeyi andıran el-Kontar'ın, "Malezya'yı utandırdığı" gerekçesiyle gözaltına alındığını ve sınır dışı edileceğini açıkladı.

"Sosyal medyadaki açıklamaları Malezya'yı utandırmıştır"

Malezya Göç İdaresi Başkanı Mustafa Ali, El-Kontar'ın, uçuş kartı olmadığı için pazartesi günü gözaltına alındığını belirtti.

Ali, 36 yaşındaki Suriyelinin, durumunu anlatmak için sosyal medyadan yaptığı paylaşımların basının ilgisini giderek daha fazla çektiğini ve bunun da ülkesini utandırdığını sözlerine ekledi. Malezya resmi haber ajansı Bernama'ya konuşan Ali, "(El-Kontar'ın) sosyal medya açıklamaları Malezya'yı utandırmıştır" dedi.

Ali, konuyla ilgili olarak Suriyeli makamlarla iletişime geçildiğini ve 7 Mart'tan beri havalimanında yaşayan El-Kontar'ın ülkesine iade edilmek üzere sınır dışı edilmesi için gerekli işlemlerin başladığını kaydetti.

Terminal binasında yaşam

Suriye'de devam eden savaştan dolayı ülkesine dönmek istemeyen El-Kontar, savaş öncesinde gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) çalışırken Esed rejiminin kendisini askere almak istemesi nedeniyle BAE'den çıkmak zorunda kalmıştı.

Ocak 2017'de Malezya'ya gönderilen Suriyeli, buradan Türkiye'ye geçmeye çalışmış, ancak uçağa alınmamıştı. Bunun üzerine El-Kontar, Malezya'dan Kamboçya'ya gitmiş ancak ülkeye girişi reddedilerek Kuala Lumpur'a geri gönderilmişti. Daha sonra Ekvador'a gitmek isteyen El-Kontar'ın bu girişimi de uçuşa kabul edilmemesiyle sonuçlanmış ve Suriyeli, tüm parası bittiği için havalimanı terminalinde mahsur kalmıştı.

Suriye'ye gönderilebilir

O günden bu yana terminaldeki banklarda ve yerde yatan, havayolu şirketlerinin kendisine verdiği yemekleri yiyen ve havalimanı tuvaletlerinde duş alan Suriyeli, durumunu sosyal medya üzerinden yaptığı yayınlarla dünya kamuoyuna ulaştırmıştı.

El-Kontar'ın kabul edilmesi için Kanada'da bir kampanya başlatılmıştı. Suriyelinin son yedi yıldır devam eden ve yaklaşık yarım milyon insanın hayatını kaybettiği Suriye'ye geri gönderilmesi planlanıyor.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 15:06
  1. Esed
  2. Suriye
  3. Malezya

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