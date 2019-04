7 Aralık Üniversitesi Suriyeliler için düzenlenen çalıştaya katıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi “Türk Vatandaşlığı Verilen Suriyelilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu” Çalıştayına katıldı.

7 Aralık Üniversitesi temsilcileri, İzmir’in Çeşme ilçesinde gerçekleştirilen "Integration Of Syrians Who Were Granted Turkish Citizenship İnto The Education System İn Turkey; Training The Trainers" çalıştayına katıldı. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Sağlık Güvenliği Örgütü’nün (Health Security Partners) düzenlediği programa, Üniversitemiz Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar, Prof. Dr. İbrahim Halil Seyrek ile İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Halil Aldemir katıldı.

Türk vatandaşlığı hakkı verilmiş ve yükseköğretim hayatına ülkemizde devam eden Suriye kökenli vatandaşların özellikle bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında eğitimli olanların, Türk eğitim ve bilim sistemine veya özel sektöre adaptasyonuna yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilen ve üç gün boyunca devam eden programa, ülkemizde çok sayıda Suriyeli öğrenciye eğitim veren üniversite temsilcilerinin ve yurt dışından katılımcıların ilgisi yoğun oldu.