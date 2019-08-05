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7 Aralık Üniversitesi Senatosundan hak ihlalı kararına tepti

Kilis 7 Aralık Üniversitesinden Senatosu yaptığı açıklamada AYM’nin "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenin yaptıkları bireysel başvuruda "hak ihlali" kararı vermesine tepki gösterdi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:32
7 Aralık Üniversitesi Senatosundan hak ihlalı kararına tepti

Kilis 7 Aralık Üniversitesinden Senatosu yaptığı açıklamada AYM’nin "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenin yaptıkları bireysel başvuruda "hak ihlali" kararı vermesine tepki gösterdi.


7 Aralık Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, “7 Aralık Üniversitesi Senatosu olarak bilim insanı sıfatını taşıyan her akademisyenin bu unvanın gerektirdiği ahlaki ve bilimsel özellikleri taşıması gerektiği kanaatindeyiz. Terörü öven, bilimin yönlendiriciliği dışında bir terör örgütünden emir alan kişilerin bilim insanı olarak dahi telakki edilmesinin gerçek akademisyenler için bir zül olduğunu düşünmekteyiz.Gerçek bilim insanları dünyada yaşayan bütün insanların bilimsel gelişmelerden faydalanmasını amaçlar. Bu bağlamda bilime inancı olmayanlar halkın haklarını ihlal etmiş olurlar. Bu sebeple Anayasa Mahkemesinin sözde barış bildirisine imza atan akademisyenlerle ilgili verdiği hak ihlali kararını üzüntü ile karşılıyoruz” ifadesine yer verildi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:32
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