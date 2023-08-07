7 Ağustos 1912: Kastamonu Valisi/Sadrazam Abdurrahman Nureddin Paşa'nın vefatı

Abdurrahman Nureddin Paşa, 1836 yılında Kütahya’da doğmuştur. Annesi Germiyanoğlu Beyliğine mensup olduğu belirtilen bir hanım, babası Osmanlı Devleti valilerinden Hacı Ali Paşa idi. İlköğrenimini özel olarak yaptı. Babasının valilik görevleri sırasında kethudalık ve divan katipliği görevlerinde bulundu. Müteakiben çeşitli şehirlerde kaymakamlık ve valilik yaptı.







Abdurrahman Nureddin Paşa, sırasıyla şu görevlerde bulunmuştur: Prizren vâlisi Ağustos 1872-Nisan 1873; Tuna vâlisi Nisan 1873-Nisan 1874; Ankara vâlisi Nisan 1874-Temmuz 1875; Bağdat valisi Ağustos 1875-Nisan 1877 ilaveten 6. Ordu komutanı Ağustos 1876-Nisan 1877; Diyarbekir vâlisi Nisan 1877-Şubat 1879; Bağdat vâlisi ve 6. Ordu komutanı Şubat 1879-0cak 1880; Sadrazam kaymakamı Şubat 1879-Ocak 1880; Sadrazam Mayıs-Haziran 1882; Kastamonu valisi Aralık 1882 – Kasım 1891; Aydın valisi Kasım 1891- Mayıs 1893; Edirne valisi Mayıs 1893-Kasım 1895; Adliye Nazırı Kasım 1895-Ağustos1908.

Abdurrahman Nureddin Paşa, 1895 yılında Edirne valisi iken Adliye Nazırlığı’na tayin edilmiş, bu görevde 13 yıl kalarak önemli icraatlara imza atmıştır.





Kastamonu Abdurrahman Paşa Lisesi



Abdurrahman Paşa, 8 Temmuz 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanıyla göreve gelen İttihatçıların ısrarlı tekliflerine rağmen onlarla çalışmak istememiş ve Kabinede yer almamıştır. ‘Meclisi Hassı Vukela’ memurluğuna tayin edilmesine rağmen İttihat ve Terakki İktidarı henüz birinci ayını doldurmadan 2 Ağustos 1908 tarihinde kendi isteğiyle emekli olmuştur.



Abdurrahman Paşa, 7 Ağustos 1912’de vefat etmiş, Sultan II. Abdülhamit’in arzusuyla Fatih Camii Haziresine defnedilmiştir.