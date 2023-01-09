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Gündem 6'lı masayanın gizli ortağı cumhurbaşkanlığı adaylığı için iki ismi veto etti
Gündem

6'lı masayanın gizli ortağı cumhurbaşkanlığı adaylığı için iki ismi veto etti

Nevşin Mengü'nün Youtube programında konuşan 6'lı masayanın gizli ortağı HDP'nin önde gelen isimlerinden Garo Paylan, cumhurbaşkanlığı adaylığı için iki ismi veto etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-09 20:58:00 -

2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerine 5 ay kaldı. Muhalefet cephesi 6'lı masada aday henüz netleşmedi. HDP'li Garo Paylan, gazeteci Nevşin Mengü'nün Youtube kanalında soruları cevapladı.

Paylan, partilerinin aday olacak isimlerle ilgili görüşlerini belirtti. Paylan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili soruya net cevap verdi.

Asla desteklemeyeceğiz

Paylan, 'O konuda tutumumuz net, yani açıkladı MYK'mız. Meral Akşener veya Mansur Yavaş ismini asla destekleme şansımız yok.' diye cevap verdi.

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