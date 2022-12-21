Görülen o ki 6’lı masanın ortasına hançer saplandı.

Aslında şovun yaklaştığı günler öncesinden belliydi. Çünkü günlerdir aynı merkezden yönetilen yedi koldan saldırıya geçilmiş bir sosyal medya algısı vardı. Bilen biliyordu fakat bilmeyenlere kısaca izahta bulunmak önem arz ediyor.

Bu gündemi değiştirme işi, ortalığı velveleye verme işi sadece bizdeki muhalefetçiklerin işi olamaz. Çünkü düşünemezler, düşünseler de birliktelik oluşturamazlar. Küresel güç baronlarının seçimlerde kendi adamlarını başa getirmek için Türkiye’ye savaş açtıkları açıkça belli değil mi? Senaryolarının uygulama şekli geçmiş yıllardaki ile aynı sadece figüranlarda değişiklikler var. Bakın batının kendilerini yönettiğini fazlasıyla ele veriyorlar.

Mâ’mâfih büyük karasal operasyonlarda beklenen noktada pusuya düşürülen hain unsurlara ilk ateşi keskin nişancının namlusundaki izli mermiyle olur. Bu minvalde gece diğer nişancılar aynı hedefe atsınlar diye ilk izli mermiyi atar ve diğer tüm silahlar onu takip ederek hedefe çalışırlar. Şimdi bizler de takip ediyoruz sosyal medyadaki algıyı kim nereden nasıl bir sloganla başlıyor.

Yani izli mermi namludan çıktımı diğerleri de hemen aynı hedefe doğru paylaşımları yapmaya başlıyorlar.

Altılı masa günlerce toplandı adaylarını açıklayamadı, neden? Çünkü batı hiçbirini istemedi.

Hatırlayın karlı bir havada İngilizlerle balık yediler. Akabinde Meral Hanım gizlice İstanbul’da bazı işadamları ve destek aldıkları Avrupalı dostlarıyla buluştu ve Ekrem Beyi görüştüğü kişilere servis etti.

Şimdi de ceza aldı diye hatta kesinleşmiş bir şey olmamasına rağmen sevinç naraları atıyorlar. İşin aslına bakılırsa insan ceza alınca üzülür değil mi!?

Açık ve net altılı masa golü yedi. Ya da biliyorlardı teşkilatları uyuttular ve seçmeninin aklıyla alay eder gibi masaya destek olanların gazını almak için usulen 8 kez toplandılar.

Bakın taklit ettikleri sistem aynı, kendi ağızlarıyla da söylüyorlar; Sayın Cumhurbaşkanımız şiir okuduğu için siyasi yasak ve tutsak edildi. Aradaki fark nedir, Ekrem Bey neyden ceza aldı? Ortada devlet erkânına hakaret var. Merhum üstâd Necip Fazıl’ın dediği gibi; “Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir; Oluklar çift, birinden nur akar; birinden kir.”

Aradaki farkı sizlerin yüksek ferasetinize ve vicdanınıza bırakıyorum.

Bu zihniyeti batılı olan insanlar daha İstanbul’u yönetemediler ki Türkiye’yi nasıl yönetecekler, dünyayla nasıl baş edecekler onlarda o çap var mı?

Kendi görüşündeki gazeteciler demedi mi “bu adam çapsız sınıfta kaldı” diye.

Yine muhalefetten birileri çıkıp, size oy veren Hdpkk siyasi organı neden Saraçhane’de yok diye Twitter’dan paylaşım yapıyor.

Muhalefet sözcüsü, Cumhurbaşkanı adayı 6’lı masanın kararıyla olur diyor.

Meral hanım adayı açıkladı gibi ne oluyor bilen var mı? Anlaşılan o ki çarşı karıştı. Yine bakıyorsunuz bu adamın asla bu işin ehli olamayacağına dair kendi cenahındaki insanlar bile, yapamaz yanlış yoldalar diyorlarken Meral Hanım neyin kafasını yaşıyorsa? Masaya bakın nasıl gol attılar, masada Temel Abiye bilge başkan diyorlar; gol yedi. Gelecek Partisi Davutoğlu Hoca diyorlar; gol yedi, gelemeden geleceği ipotek etti.

Deva Partisi Babacan; ben iyi ekonomistim diyordu, kendine devası olamadı golü yedi. Demokrat Partisi başkanı esâmesi okunmadı dakika bir gol yedi.

CHP Kemal Bey; ben bürokratım diyordu, en güvendiği yerden gol yedi.

Ülkenin daha önemli daha temel konuları varken bunların uğraştıkları işe bakın tek kale maç yapıyorlar.

Dolayısıyla eğer ki ben partide görevli olsam liderimin aday olmasını tercih ederim. Fakat masada liderler kendilerini namzet göremediler; o vakit ben seçmen olarak ve velev ki o partilerin bir üyesi olsam anında o partiden istifamı veririm.