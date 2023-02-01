'6’lı Masanın mutabakat metni hava cıva!...'

Millet İttifakı, Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni açıkladı. Altılı masayı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları, seçim beyannamesi niteliğindeki metni törenle imzaladı. Ortak Politikalar Mutabakat Metni diye bizlere yutturulan politikaya bakıyorsun, tek adam zihniyeti diye aşağıladıkları Erdoğan iktidarını, 6 tane parti başkanı parsel parsel tüm iktidarı kafasına göre dizayn edince bunun adına demokrasi diyerek milleti kandırmaya başladılar bile.. Yahu bir aklıselim yok mu, bu 6 parti başkanına şunu söylemiyor.. Ülkemizin şu ana kadar en çok yaşadığı bürokrasi sorunu azaldıkça azalmışken, bu koalisyon benzeri sisteminizdeki ısrarınız neden? Nedir bu Erdoğan düşmanlığı! Yahu ortaya bir politika koymanız gerekirken, millet yararına bir taş koymak gerekirken, saçma sapan işlerle kafa bulandırmaya devam...